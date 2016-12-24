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Tesla'dan sürücülerine sürpriz tatil şovu!

Tesla, otomobillerinin yazılımını güncelledi ve otomobil sahipleri için yazılıma iki küçük Easter Eggs yerleştirdi. Bakın o düğmeye basınca otomobilde neler oluyor?

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Elon Musk'ın elektrikli otomobilleri Tesla, yeni aldığı güncelleme tam anlamıyla disko topuna dönüştü.
 
Tesla'nın otomobillere yüklediği yeni güncelleme ile yazılımın içine saklanan iki Easter Eggs, otomobil sahiplerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı
 
Model X sahipleri, paneldeki Tesla ikonuna 5 saniye süreyle bastıklarında karşılarına çıkan ekrana "Holiday" yazıyorlar ve otomobil "disko" moduna giriyor.
 
Araç sahibi otomobilden inip kapıyı kapattığında, kocaman SUV bir disko topuna dönüşüyor ve ışıklar saça saça şarkı çalmaya başlıyor.
 

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