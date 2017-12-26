Tesla'nın devasa bataryası, Avustralya'daki kesinti krizini 140 milisaniyede çözdü

Elon Musk'ın öncülüğünde hızla büyümeye devam eden Tesla, batarya konusunda yeni bir rekora daha imza attı. Tesla'nın bu ayın başında Avustralya'da bir enerji santraline kurduğu devasa batarya, daha ilk aydan önemli bir krizin önüne geçmeyi başardı. Enerji santralinde yaşanan sorun nedeniyle meydana gelen elektrik kesintisi, Tesla bataryanın rekor hızla devreye girmesi ile milisaniyeler içinde çözüldü.

Söz konusu kesinti, geçtiğimiz hafta Avustralya'nın kömürle çalışan enerji santrallerinden Loy Yang'de yaşandı. Yaşanan bu kesinti sonrası Tesla'nın devasa yedek bataryası 140 milisaniye içinde devreye girdi ve bölgedeki evlere 100 megawatt elektrik sağladı.

Konu hakkında 5AA radyosuna konuşan Avustralya Enerji Bakanı Tom Koutsantonis; yedek bataryanın devreye girme hızının yeni bir rekor olduğunu ve santralde görevli personelin bataryanın bu hızı ve verimliliği karşısında şaşkına döndüğünü ifade etti. Tesla bataryanın bu performansı ile beklentilerini aştığını söyleyen Koutsantonis, yaşanan bu olay ile birlikte Tesla'nın yedek batarya konusunda diğer alternatiflerden çok daha önde olduğunu anladıklarını ifade etti.

Torrens Island'daki enerji santralinin devreye girip şebekeye sağlıklı bir şekilde elektrik dağıtmasının en az 30 dakika süreceğini belirten Enerji Bakanı, Tesla bataryanın bunu milisaniyeler içinde yapması karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Devreye girme hızıyla yeni bir rekora imza atan Tesla batarya, Elon Musk'ın girişimleri sonucu bu ayın başında Avustralya'da kurulmuştu. Neoen şirketi tarafından işletilen bir rüzgar tarlasındaki 99 rüzgar türbininden güç alan lityum-iyon batarya, aynı zamanda dünyanın en büyük bataryası olma özelliğini taşıyor.

Donanım Haber'de yer alan habere göre, Tesla'nın bataryası elektrik kesintisi sırasında müthiş bir hızla devreye giriyor ve 1 saat boyunca 30 bine yakın eve elektrik sağlayabiliyor. Avustralya gibi fırtınalar yüzünden sık sık elektrik kesintisi yaşayan bir ülke için Tesla'nın bu devasa bataryası son derece kullanışlı bir araç olabilir.