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Saniyede 4.5 km hızla giden silah test dildi

Rusya elektromanyetik ateşleme mekanizması sayesinde her türlü zırhı delebilecek hıza ulaşabilen yeni bir silahı başarıyla test etti.

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Rusya elektromanyetik ateşleme mekanizması sayesinde her türlü zırhı delebilecek hıza ulaşabilen yeni bir silahı başarıyla test etti. Rusya'nın test ettiği silahta mermi çıkış hızı saniyede 4.5 kilometre.

TEST BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Rusya'nın başkenti Moskova yakınındaki Shatura Enstitüsü'nün yüksek basınç araştırma birimi mühendisleri, patlayıcı ve itici mekanizmalar yerine elektromanyetik güç birikimiyle ateşleme yapan yeni bir silahın testini tamamladıklarını açıkladı.

Yeni teknoloji silah, namlusunun içinde her iki tarafında elektromanyetik güç üreticileri olan bir kızakla ateşleme yapıyor.

Uzmanlar test ettikleri silahtan çıkan merminin saniyede 3 kilometre hıza ulaştığını belirtirken, yayınladıkları videoda silahtan ateşlenen 15 gramlık plastik silindirin santimetrelerce kalınlıktaki alüminyum plakayı deldiği görülüyor.

NORMALİ ORTALAMA 1500 METRE

Normalde konvansiyonel silahlarda mermi çıkış hızı, merminin kalibresine, silahın namlu çapına ve içindeki yiv setlerine bağlı olarak saniyede 330 metre ile bin 800 metre arasında değişiyor.

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