Türkiye savunma sanayisi yeni bir döneme geçiyor

Önce Hürkuş geldi ardından insansız ve silahlı insansız hava araçları, Tüekiye'nin teknolojideki yerli kanatları yeni bir teknolojiye geçiş yapmak üzere. TEİ, yüksek hızlı hedef uçaklar için Turbojet motoru üretti.

Motor, ilk etapta İHA'larda ardından ebatları büyütülerek yerli savaş uçaklarında da kullanılacak.

İlk uçuş testi Haziran 2013'te başladı ve son aşamaya gelindi. kısa bir süre sonra Türk semalarında süzülen uçaklarımız TJ90 jet maotorunu taşıyacak.

TJ90 özellikleri

TJ90

TJ35 motoruna göre daha yüksek itki sağlayan turbojet motoru geliştirme çalışmaları Ocak 2011 tarihinde başlamıştır. TEYDEB desteği ile yürüyen projede, Mart 2012 tarihinde TUSAŞ’ın Şimşek platformunda kullanılmak üzere iş birliği anlaşması imzalanmıştır.

İlk uçuş testi 5 Haziran 2013 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, motor geliştirme testleri devam etmektedir.

ŞiMŞEK yüksek hızlı hedef uçak sistemi için geliştirilen TJ90 motorunun kalifikasyon testleri devam ediyor. 2015 yılı içerisinde TAI tarafından geliştirilen ŞİMŞEK platformuyla ilk test uçuşu başarılı şekilde gerçekleştirildi.

ŞİMŞEK, hava-hava, satıh-hava, uçaksavar ve füze sistemleri ile atış ve radarla takip eğitimlerinde kullanılacak, savaş uçakların ve füzelerin uçuş karakteristiklerine yakın özelliklere sahip, Yüksek Hızlı Hedef Uçak ihtiyaçlarını karşılayacak.

Kanat açıklığı 1 metre 30 santim, uzunluğu 2 metre 30 santim olan uçağın azami kalkış ağırlığı 75 kilogram. Saatte 740 kilometre hıza ulaşabilen Şimşek, 15 bin feet de bir saat havada kalabiliyor.

TJ90 motorunun başlıca özellikleri ve teknik verileri;

Azami İtki (N)/(lbf): 400/90

Özgül Yakıt Tüketimi (kg/N.h)/(lb/lbf.h): 0.15/1.5

Azami Şaft Hızı (RPM): 100,000

Kuru Ağırlık (kg)/(lb): 3.6/7.9

Uzunluk (mm)/(in): 413/16.3

Çap (mm)/(in): 153/6

Bakım Aralığı (sa): 25+

Kerosen ile başlatma

Elektrik ile başlatma

EMI/EMC uyumluluğu

Katapult yüklerine dayanım

Yer istasyonu ile veri bağlantılı EKÜ

Askeri standartlara uygun