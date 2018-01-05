THY Paris’te Airbus ile A350 anlaşması yapıyor

Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile Airbus’ın başkanı Tom Enders arasında yapılacak imza törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da katılacak.

Kokpit.aero’nun ulaştığı bilgiye göre THY toplam 25 adet A350-900 için imza atacak. Bu uçaklar, THY’nin başta Avustralya olmak üzere çok uzun menzilli yeni hatlar açmasını sağlayacak.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, geçtiğimiz aylarda New York’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ile Boeing ile 787-9 serisi için ön anlaşma yapmıştı.

İKİ MODELİ VAR

Airbus’ın Rolls Royce imalatı Trent XWB motorlarına sahip A350 uçaklarının 900 ve 1000 modelleri bulunuyor. İki uçağın tek farkı, yolcu sayısı. 900 serisi 300 yolcu, 1000 serisi de 340 yolcu taşıyabiliyor. A350’nin 900 ve 1000 modelleri 45 havayolu ve finansal kiralama şirketlerinden 858 adet sipariş aldı.

Bunların 133’ü 17 havayoluna teslim edildi. Uçaklar 150’den fazla noktaya 490 bin saat uçtu. Bugüne kadar 19 milyon yolcu taşıdı. Singapur Havayolları, uçağı en kısa (Singapur-Kuala Lumpur, 370 kilometre) ve en uzun (Singapur – San Francisco 13 bin 593 kilometre) arasında kullanıyor. (Kokpit Aero)