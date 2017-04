Tim Cook, Uber'i App Store'dan kaldırmakla tehdit etmiş

Travis Kalanick’in 2009 yılında kurduğu Uber, kısa bir süre içinde yeni bir ulaşım endüstrisi oluşturmayı başardı ve değeri neredeyse 70 milyar dolar olan dev bir şirket haline geldi. Tabi Uber’in bu zorlu yolda; Uber araçlarının resmi görevlilerden kaçması için Greyball isimli bir yazılım ve rakip şirket Lyft’in şoförlerini takip edebilmek için Cehennem isimli bir yazılım oluşturmak gibi birtakım etik dışı davranışlarda bulunduğu son zamanlarda şirket adına ortaya çıkan olumsuz haberlerden sadece ikisi. Ortaya atılan son iddia ise Apple tarafından fark edilen gizlilik karşıtı bir uygulama.

New York Times’ın haberine göre Apple’ın uygulamaların App Store’da yer alması için kesin olarak yasakladığı ‘’fingerprinting’’ isimli takip yöntemi kısa bir süreliğine Uber uygulamasında kullanıldı. Bu yöntem sayesinde iPhone sahipleri telefonlarındaki Uber uygulamasını tamamen kaldırsa bile kullanıcıların konum bilgileri uygulamada görülürken şirket kullanıcıları an be an takip etme olanağına kavuştu.

App Store'dan Kaldırma Tehditi

Apple’ın kısa bir süre sonra bu ihlali fark etmesiyle birlikte 2015’in başında Apple CEO’su Tim Cook ve Uber CEO’su Travis Kalanick yüz yüze bir görüşme yaparken Tim Cook oldukça tehditkar bir dille Uber’ın yaptıklarından haberdar olduklarını ve ya bu uygulamaya bir son vermelerini ya da uygulamayı App Store’dan kaldıracaklarını söyledi. Bu toplantının ardından uygulamanın App Store’dan kaldırılması halinde milyonlarca müşterisini kaybedeceğini düşünen Uber, fingerprinting yöntemini kullanmaya son verdi.

Haberin ortaya çıkmasının ardından Apple konuyla ilgili açıklama yapmazken pek çok haber kaynağına konuyla ilgili açıklama yapan Uber, uygulamayı silen kullanıcıları ve onların konum bilgilerini kesinlikle takip etmediklerini dile getirdi. Bir süredir Uber kullanıcılarının şirkete olan güveninin de sarsıldığını düşünürsek açıklamanın pek de yüreklere su serptiğini söyleyemeyiz. Üstelik şirketin Android kullanıcıları için de benzer yöntemler kullanıp kullanmadığı şimdiden tartışılmaya başlamış durumda. Görünen o ki Uber’ın başını ağrıtan sorunlara yakında bir yenisi daha eklenebilir. Kaynak: Donanım Haber