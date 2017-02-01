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TP-Link’ten işletmelere dış mekan ağ çözümü

TP-LINK, kötü hava şartlarına dayanıklı ve ücretsiz yönetim yazılımı ile kolayca kullanılabilen yeni dış mekan erişim noktasını satışa sunuyor.

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EAP110-Outdoor modeli, tıpkı iç mekan EAP modelleri gibi son derece kolay yönetilebiliyor. Açık havada kullanılmak üzere özel olarak tasarlanıp üretilen EAP11-Outdoor, her tür hava koşuluna dayanabiliyor.  Bu konuda IP65 sertifikasına sahip olan ürün, aşırı soğuk ya da sıcak gibi sert hava koşullarında sorunsuz çalışabiliyor.

Dayanıklı ASA malzemeden üretilen erişim noktası, özel su geçirmez antenler sayesinde WiFi sinyallerini her tür hava koşulunda geniş bir alana iletebiliyor. Ayrıca 6KV yıldırım, 15KV ESD koruma özelliğine sahip. 

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