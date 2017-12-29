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Trump: Neden Amazon'u zengin edelim?

ABD Başkanı Trump, e-ticaret devi Amazon'un ödediği nakliye ücretlerinin artırılmasını isteyerek 'Neden Amazon'u zengin edelim' ifadesini kullandı.

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ABD Başkanı Donald Trump, e-ticaret devi Amazon'un ödediği nakliye ücretlerinin artırılmasını istedi. 
 
Trump, Twitter mesajında ülkedeki posta servisi kurumuna Amazon'un ödediği nakliyat ücretini artırma çağrısı yaptı.
 
Trump, mesajında, "ABD Posta Kurumu neden Amazon ve diğerlerinin paketlerinin nakliyatında yılda milyarlarca dolar kaybederek, Amazon'u daha zengin, Posta Kurumu'nu daha aptal ve daha yoksul hale getiriyor. Çok daha fazla ücret almalılar" ifadesini kullandı.
 
Dünya.com'un haberine göre, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 100 milyar dolara yakın servetiyle Microsoft'ın sahibi Bill Gates'i geçerek dünyanın en zengin insanı olmuştu.

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