Trump'ın iPhone hayali ABD'ye pahalıya mal olabilir

Cuma günü ABD'nin başkenti Washington'da yemin ederek görevi resmen Obama'dan devralan Donald Trump’ın seçim sürecindeki iddialı açıklamalarından biri de Apple'ın, Çin yerine ABD’de üretilmesini sağlayacağıydı.

Apple'ın en büyük tedarikçilerinden Tayvan merkezli Foxconn'un Başkanı Terry Gou'nun ABD'ye 7 milyara varan yatırım planladıkları açıklaması Trump'ın iddiasını bir kez daha gündeme getirdi.

Bu planın gerçeğe dönüşmesi durumunda şirketin ABD'de 30 bin ila 50 bin kişilik bir istihdam yaratması bekleniyor.

Apple’ın en büyük tedarikçisi ve en büyük iPhone üretim fabrikasının sahibi olan şirketin oalsı bir yatırım sonrası fabrikasını Pennsylvania eyaletine yapılabileceğini belirtti.

Ancak kısa vadede istihdam sağlayacak olan bu yatırım, uzun vadede şirketin otomasyon ve robotlar ile üretime devam etme planları bu kişilerin yeniden işsiz kalmasına da yol açabilir.

Başka bir deyişle bir dönem üretimi ABD'den Asya'ya kaydıran Apple ABD'deki işçilerin işlerini kaybetmesine neden olmuştu. Ancak üretimin yeniden ABD'ye dönmesi uzun vadede yine işsizlik bakımında bir değişikliğe yol açmayacak.

Peki Apple'ın ABD'de üretilmesi ürünlerin fiyatlarına nasıl yansıyacak?

Trump’un söz konusu açıklamalarının ardından Apple, üretici firmadan da üretimi ABD’ye taşımanın olası maliyetlerine dair bir rapor istemişti.

Asya piyasalarıyla ilgili haberler veren “Nikkei Asian Review” adlı ekonomi portalı, kesin rakamları açıklamamakla birlikte, Foxconn’un hesaplamasından çıkan sonucu şöyle özetlemişti: "iPhone’ların ABD’de üretilmesi durumunda, maliyette iki kattan fazla artış olacak.”

New York Syracuse Üniversitesi'nden Prof. Jason Dedrick, üretimin ABD'ye kaydırılması durumunda özellikle işçi ücretlerinin büyük bir maliyet artışına neden olacağını söylüyor.

İletişim teknolojilerinin küreselleşmesi konusunda araştırmalar yapan Prof. Dedrick, üretim tesislerinin nakil masraflarının da yüksek olacağına dikkat çekiyor ve ekliyor:

Eğer kullanılan parçacıklar yurtdışında üretilmeye devam edilip, sadece montaj işlemi ABD’de yapılırsa, bu yaklaşık 30-40 dolarlık bir maliyet artışı anlamına gelir. Ancak tüm parçaların ABD'de üretilip monte edilmesi durumunda, her bir iPhone için ek maliyet artışı 80-90 doları bulacaktır.

Prof. Dedrick’e göre, bu durumda Apple’ın önünde iki seçenek olacak: Ya kâr marjını düşük tutup iPhone’ları aynı fiyata satmaya devam edecek -ki bu pek gerçekçi olmaz- ya da maliyet artışını doğrudan tüketiciye yansıtacak.

Bu durumda iPhone 7’nin fiyatı da en az 730-740 dolara çıkacak.

Bu ise Apple’ın, rakipleri karşısında büyük bir fiyat dezavantajı yaşaması anlamına gelecek.