Trump’ın telefonundan o uygulama kaldırıldı

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte ülke başkanları fiziki korumadan çok siber koruma altına alınıyor. Çünkü bu denli önemli insanlara yapılan siber saldırıların etkileri, maddi manevi küresel çapta çalkantılara neden oluyor. Hal böyle olunca devletlerin en önemli gizli teşkilatları dahi siber güvenlik alanında üst seviye performans sergilemesi gerekiyor.

Son dönemde bu konu üzerine adından sıkça söz ettiren ABD Başkanı Donald Trump, siber saldırıya maruz kalmamak için öncelikli olarak telefonunda değişiklik yaptı. Senatörlerin uyarısını dikkate alarak elindeki Galaxy S3 model cihazın güvenli olmadığı gerekçesi ile bir iPhone telefonla değiştiren ABD gizli servisi, cihazı teslim etmeden önce çeşitli güvenlik duvarları ile çevirdi.

Gizli servis tarafından yazılım anlamında çeşitli müdahalelerde bulunulan cihazın, ayarının değiştirilememesi ve uygulamaların aktif hale getirilememesi için tüm menünün şifrelendiği ifade ediliyor. Uygulamalar cephesinde ise sadece Twitter’ın kullanılmasına izin verildiği belirtilen cihazda, başka hiçbir uygulama bulunmuyor. Ayrıca cihazda yüklü olarak gelen Safari uygulamasının dahi yakın zamanda kaldırılarak ABD Başkanının internete girmesinin engellendiği söylenenler arasında yerini alıyor.

Şimdilik sadece kişi listesindeki kişiler ile konuşup mesajlaşabilen Trump, birde Twitter uygulaması üzerinden Tweet atabiliyor. Ayrıca telefona yapılan onca yazılımsal müdahaleye rağmen cihaz, iOS güncellemelerini şaşırtıcı bir şekilde otomatik olarak alabiliyor. (Yeni Şafak)