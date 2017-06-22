TSK’nın yerli gücü fırtına obüsleri

TSK, Suriye'deki PYD mevzilerini T-155 Fırtına Obüsleri ile vuruyor. 2004 yılında üretilen T-155 Fırtına Obüsleri, ilk olarak 2008 yılında Kuzey Irak'a yapılan Güneş Harekatı'nda kullanıldı.

Türk mühendislerce geliştirilen Fırtına Obüsü'nün en önemli özelliğini, farklı namlu açılarından art arda yaptığı üç atışı hedefe aynı anda ulaştırabilmesi oluşturuyor. Saatte 65 kilometre hıza sahip obüs, yüzde 60 meyile tırmanabiliyor, 3 metre yüksekliğindeki engelleri aşabiliyor, 1,5 metre yüksekliğindeki sudan geçebiliyor.

T-155 Fırtına Obüsü, dünya orduları içinde kendi sınıfında çok az silah sisteminde bulunan özelliklere sahip. Yaklaşık 8 metre uzunluğunda 52 kalibre namlusuyla 40 kilometrenin üzeri atış menzili, silah üstü atış idare bilgisayarı, küresel yer bulma, otomatik namlu yönlendirme ve otomatik mermi doldurma sistemleri, Fırtına'ya yüksek ateş gücü sağlıyor. 47 ton muharebe ağırlığına sahip Fırtına Obüsü, 1000 beygir gücündeki motoru sayesinde her türlü arazi şartlarında hareket edebiliyor.

Sınır güvenliğinin vazgeçilmezi, terör örgütlerinin korkulu rüyası T-155 Fırtına obüsleri, 40 km. üzeri menzilde hedefleri imha ediyor. pic.twitter.com/BoPMl1CBxS — Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 21, 2017

Fırtına’nın yeni modeli üretiliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine karşı düzenlenen harekatlarda başta Doğu/Güneydoğu olmak üzere Kuzey Irak ve son olarak Suriye’de başarılı bir şekilde kullanılan Fırtına Obüsleri yeni modelinin üretimi konusunda Sakarya’nın Arifiye ilçesindeki 1’inci Ana Bakım Merkezi Komutanlığı’nda çalışmalara başlandı.

Fırtına 2 olarak adlandırılan yeni modelin atış hızı ve menzili artacak. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın yeni isteklerine göre üretilecek olan obüsler daha gelişmiş sistemlerle donatılacak ayrıca obüslerin üzerinde Aselsan ürünü SARP Silah Sistemi de yer alacak. Yeni obüslerin üretimine 2017 yılında başlanılacak.

Genel özellikler

"T-155 Fırtına" obüsü Türkiye'nin ürettiği bir Kundağı Motorlu Topçu Silah Sistemidir. Üzerine monte edilmiş 12 adet hidro-pnömatik süspansiyon ünitesi ve tekerlerinden oluşan gelişmiş süspansiyon sistemi sayesinde engebeli arazi dahil her türlü arazide rahatça harekat icra edebilmektedir.

Güç Ağırlik oranı 21bg/t olan Fırtına`nın harekatlarını uzun süreli destekleyebilir. ADOP-2000 sistemine sayısal olarak entegre edilmiş olan Fırtına, sahip olduğu Aselsan ürünü 9600 serisi frekans atlamalı sayısal telsizler vasıtasıyla emniyetli, güvenilir, esnek, süratli, mobil, beka kabiliyeti yüksek, elektronik harp korumalı etkin bir ses ve veri haberleşmesinin tesisine ve atış esaslarının süratle takibine imkân tanımaktadır.

Obüsteki muharebe sistemleri Fırtına Atış Kontrol Sisteminin hesapladığı atış komutlarını alma ve gönderme yeteneğine sahiptir. Fırtına hareket halindeyken 30sn. içinde atış görevine hazır olabilmekte ve ilk 15 saniye içinde ani atış (darbe) olmak üzere 8 atımlık bir atış görevini bir dakika içinde tamamlayabilmektedir. Obüs atış görevinin tamamlanmasını müteakip 30 saniye içinde mevzisini terk edebilmektedir. Obüs, sahip olduğu içeriden komuta edilebilen otomatik namlu yol kilit sistemi vasıtasıyla, kısa sürede mevzi değiştirebilmekte ve böylece düşmanın karşı ateşine maruz kalma riskini minimum düzeye indirmektedir.

Fırtına Obüs Kontrol Sistemi

T-155 Fırtına Obüs atış sisteminde ASELSAN tarafından geliştirilen 4 ana bölüm bulunmaktadır. Bu ana bölümler Obüs'ün en önemli bileşenlerini oluşturduğu gibi, bilgisayarlı kontrol sistemi tarafından yönetilmektedir.

İşte o dört ana bölüm; Ataletsel Seyrüsefer Sistem (Inertial Navigation System), Otomatik Namlu Yönlendirme ve Takip Sistemi, Hız Ölçme Radarı, Atış Kontrolü (Bilgisayarlı sistem). Yukarıda bahsedilen dört ana sistem arasından Ataletsel Seyrüsefer Sistemi başı çekiyor.

Bu sistem tevcih hattı üzerinde açısını 0.3 milyem, mevzi koordinatlarını ise 17.5 m ve mevzi rakamını 10 m doğruluk ile tespit edebiliyor. Diğer sistemlerin aksine çok kısa süre içerisinde mevzi alabiliyor. En büyük özelliklerden bir diğeri ise 8-25 kilometre arası mesafelerde yapılan atışlarda art arda üç farklı merminin hedefe aynı anda ulaşması ile tek bir Obüs'ten atılan üç adet merminin atış gücü aynı olmasıdır.

Silah Sistemi

NATO standardı her cins 155 mm obüs mühimmatını kullanabilen Fırtına, 48 adet silah payı kıt`a yükü mühimmata sahiptir. Elektrikle çalışan ve elektonik olarak kontrol edilen otomatik mermi doldurma sistemi sayesinde obüs; ani atış için 15 saniyede 3 atım ve sürekli atış için dakikada 2 atım gereçekleştirebilmektedir. Obüs, 52 çap uzunluğunda, monoblok olarak imal edilen ve 23Lt`lik yanma odası hacmine sahip bir namlu ile donatılmış olup halihazırda MKE tesislerinde üretilmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli sistemleri arasına eklenen Obüs'lerin menzili tam 40 Km'dir. 155 mm/52 kalibre silah sistemi ile donatılan Obüs ayrıca otomatik yükleyici ve kalibre silah sistemini en son teknoloji ile üretmiştir.