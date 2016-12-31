Son Dakika Haberleri E-gazete 31Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Teknoloji

TSK’ya döner kanatlı İHA’lar geliyor

ASELSAN ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ ile arasında “Özel Maksatlı Teçhizat ve Hizmet Alımı” projesi kapsamında, yaklaşık 120 milyon liralık sözleşme imzalandı.

  • 2
  • 2
  • 4
  • 3
  • 3
  • 4
x

ASELSAN’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamasında, “ASELSAN ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ arasında ana yurt güvenliğine yönelik Özel Maksatlı Teçhizat ve Hizmet Alımı Projesi kapsamında 499 adet döner kanatlı (çok rotorlu) İHA Sistemi Projesi ile ilgili olarak toplam bedeli 33 milyon 862 bin 140 dolar tutarında bir sözleşme imzalanmıştır.” denildi.
 
Altınay çok rotorlu İHA üzerine Aselsan faydalı yükü entegre edilecek olan sistemlerin sözleşme kapsamında teslimatlarına 2017 yılı içerisinde yapılması planlanıyor.
 
 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: Türkiye, Halep'teki 45 bin kardeşimizi kurtarmaya çalışırken Batı zulme seyirci kaldı

Başbakan Yıldırım: Türkiye, Halep"teki 45 bin kardeşimizi kurtarmaya çalışırken Batı zulme seyirci kaldı

Öğrencilerden Hakkari'deki Mehmetçik'e sürpriz

Öğrencilerden Hakkari'deki Mehmetçik'e sürpriz

Avustralya yeni yıla havai fişek gösterileriyle girdi

Avustralya yeni yıla havai fişek gösterileriyle girdi

El Bab’da iki askerimiz destan yazdı

El Bab’da iki askerimiz destan yazdı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA