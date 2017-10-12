TUA ile hedef uzaya uydu fırlatmak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan yaptığı açıklamada, Türkiye'de havacılık ve uzay alanındaki faaliyetlerin yürütülmesi, yeni teknolojilerin takip edilerek kullanılması ve projelerde koordinasyonun sağlanması amacıyla Türkiye Uzay Ajansının (TUA) kurulmasına ilişkin çalışmaların 2010 yılında başlatıldığını hatırlattı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji ile Milli Savunma bakanlıklarının zaman zaman parçalı çalışmalar yaptıklarına işaret eden Arslan, sektörde var olmak, ülkeye katma değer oluşturmak, dünyadaki rekabette yer almak için bu alandaki çalışmaların tek çatı altında toplanmasının önemli olduğunu söyledi.

Arslan, Bakanlık bünyesinde 2011'de Uzay ve Havacılık Genel Müdürlüğü kurulduğunu anımsatarak, "Gördük ki bizde genel müdürlüğün olması, başka birimlerde farklı isimler altında yapıların bulunması ülke adına ortak menfaat çerçevesinde bir politika izlenmesini ve gereğinin yapılmasını zorlaştırıyor, ulaşmak istediğimiz hedefe de hızlı gidemiyoruz." diye konuştu.

"Türkiye Uzay Ajansı Kurulması ve Uzaya Yönelik Faaliyetlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı"nın TBMM Genel Kurulu gündemine geldiğini ifade eden Arslan, Anayasa değişikliği ve yaz tatili dolayısıyla henüz Genel Kurulda görüşülemediğini dile getirdi.

Arslan, bu yasama yılındaki çalışmalarla TUA'yı kuracaklarının altını çizerek, "Böylece sadece uydu üreten ve gönderen değil, uydu fırlatma kapasitesine de erişen bir ülke olmak istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız yürüyor." ifadelerini kullandı.

Ajansın kurulmasına ilişkin üniversitelerle iş birliği yapıldığını belirten Arslan, Türksat 6A uydusunun da fırlatılacağı göz önüne alındığında, uzaya yönelik faaliyetlerin Başbakanlığa bağlı bir birim marifetiyle tek çatı altında yürütülmesinin çok önemli olduğunu kaydetti.

Arslan, geleceğin uzayda olduğunu vurgulayarak, "O sektörde var olup, oradan kaynaklı ülkemize katma değer oluşturacak çalışmalar yapacağız. Bu çalışmalara, gelecekte uzaya astronot göndermek de dahil." değerlendirmesinde bulundu.