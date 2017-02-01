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Tüberküloza dirençli büyükbaş hayvan klonlandı

Çin'in Şaanşi eyaletindeki Northwest A&F Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde görevli bir grup araştırmacının, sığır tüberkülozuna karşı direnci artırılan klonlanmış büyükbaş hayvan çalışmasında doğan 20 buzağıdan 11'i, 3 aydan uzun süre hayatta kaldı.

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Büyükbaş hayvanların genetik kodunu değiştirmek için genom düzenleme aracı kullanan araştırmacılar, enfeksiyonla savaşmış bir geni değiştirdi.
 
Genetik yapısı değiştirilmiş büyükbaş hayvanların sığır tüberkülozu dirençlerinin arttığı belirlenen araştırmada, tüberküloz direnci testleri klonlanmış hayvanlardan alınan kan örnekleriyle yapıldı.
 
Sığır tüberkülozu, Afrika ve Asya ülkelerinin yanı sıra İngiltere'deki sürüler için de risk teşkil ediyor.
 
Araştırmanın sonuçları, "Genome Biology" dergisinde yayımlandı.

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