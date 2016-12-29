TÜBİTAK bilim ödülleri Cumhurbaşkanlığı külliyesinde sahiplerine verildi

Bilim insanı ve araştırmacıların yetiştirilmesi ve geliştirilmeleri amacıyla, ilk kez 1966'da verilmeye başlanılan ödüller, 2007'den bu yana Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen törenle sahiplerini buluyor.

Ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilim insanlarımıza güveniyorum, inanıyorum. Daima onlara destek olduk, destek olmaya da devam edeceğim. Sizlerin yanında olmayı sürdüreceğim." açıklamasında bulundu.

Bilim ödülüne layık görülenlerin isim, alan, görev ve ödüle hak kazandığı çalışmaları ise şöyle sıralanıyor:

Bilim ödülü: Prof. Dr. Oğuz GÜLSEREN

Anabilim Dalı: Fizik / Yoğun Madde Fiziği

Araştırma Alanları: Nanobilim, Hesaplamalı yoğun madde fiziği

Görev Yeri: Bilkent Üniversitesi, Fizik Bölümü

“Nanobilim ve yoğun madde fiziği alanında nanoteller, karbon nanotüpler ve boya duyarlı güneş pilleri konularındaki konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.

Mühendislik Bilimleri; Doç. Dr. Erkan YÜCE

Anabilim Dalı : Elektronik

Araştırma Alanı : Mikro-elektronik Devreler

Görev Yeri: Pamukkale Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

“Elektronik alanında Mikro-elektronik Devre konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.

Sosyal Bilimler: Prof. Dr. Metin HEPER

Anabilim Dalı: Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi

Araştırma Alanları: Türkiye’de: devlet geleneği, demokrasi, laiklik/sekülarizm ve din, etnik sorunlar, asker-sivil ilişkileri, siyasal liderler, siyasal partiler, çıkar grupları ve sivil toplum

Görev Yeri : Bilkent Üniversitesi

"Siyaset Bilimi alanında genel olarak Türkiye’nin Siyasal Hayatı konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.

Özel ödül: Temel Bilimler: Prof. Dr. Kemal KAZAN

Anabilim Dalı : Bitki Genetiği ve Moleküler Biyolojisi

Araştırma Alanları: Bitki savunma hormonlarının mikroplara dayanıklılık sağlamadaki rollerinin moleküler düzeyde belirlenmesi; Fusarium hastalıkları

Görev Yeri: Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO)

“Bitki genetiği ve moleküler biyolojisi alanında bitki bağışıklığının moleküler düzeyde tanımlanması ve bitki hastalıklarına çözümler bulunması konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Özel Ödül verilmiştir.

Teşvik ödülü: Temel Bilimler: Doç. Dr. Emre Onur KAHYA

Doç. Dr. Emre Onur KAHYA

Anabilim Dalı: Fizik

Araştırma Alanları: Kuantum Alan Teorileri, Kozmoloji, Gravitasyon

Görev Yeri: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü

“Kozmoloji alanında kozmik enflasyon sürecinde kuantum etkileri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Doç. Dr. Adem TEKİN

Anabilim Dalı: Kimya / Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik

Araştırma Alanları: Teorik Kimya, Hesaplamalı Malzeme Tasarımı, Küresel Eniyileme

Görev Yeri : İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü

“Teorik kimya ve hesaplamalı enerji malzemeleri tasarımı alanında kuvvet alanı geliştirme ve yeni hidrojen depolayabilen malzemeler konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Sağlık Bilimleri: Doç. Dr. Serdar DURDAĞI

Anabilim Dalı : Biyofizik

Araştırma Alanları: Biyolojik sistemlerin hesaplamalı (computational) ve tıbbi kimya uygulamaları

Görev Yeri: Bahçeşehir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı

“Medisinal Kimya ve Moleküler Biyoloji alanında protein bağlanma dinamiklerinin simülasyon ve analizine yönelik olarak sanal tarama, modellerin ve algoritmaların geliştirilmesi, proteinlerin üç boyutlu yapılarının tahminine yönelik olarak model ve programlama kodlarının geliştirilmesi, protein/ilaç ve protein/protein etkileşimlerinin analizi, proteinlerin bağlanma bölgelerinin tanımlanması ve yeni protokollerde uygulanmak amacıyla küçük organik moleküllerin kimyasal tasarımı konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Sosyal Bilimler: Doç. Dr. İlke ÖZTEKİN GİLLAM

Anabilim Dalı: Deneysel Psikoloji

Araştırma Alanları: Bilişsel Psikoloji, Bilişsel Nörobilim

Görev Yeri: Koç Üniversitesi, Psikoloji Bölümü

“Deneysel Psikoloji ve Bilişsel Sinirbilim alanında bellekte temsil, bilişsel kontrol ve bellek süreçlerinin modellenmesi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.