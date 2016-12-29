TÜBİTAK Bilim Ödülleri'ni 2016'da kimler aldı?
Her yıl düzenlenen TÜBİTAK Bilim Ödülleri'ni bu yıl kimler aldı? TÜBİTAK Bilim Ödülleri kaç dalda verildi? Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 2016 yılı 'Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri', Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle sahiplerine verildi.
TÜBİTAK 2016 yılı 'Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri, fizik, elektronik, kamu yönetimi ve Siyaset Bilimi, bitki genetiği ve moleküler biyolojisi, kimya / hesaplamalı bilim ve mühendislik ve biyofizik deneysel psikoloji dallarında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan törenle sahiplerine verildi.
Bilim insanı ve araştırmacıların yetiştirilmesi ve geliştirilmeleri amacıyla, ilk kez 1966'da verilmeye başlanılan ödüller, 2007'den bu yana Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen törenle sahiplerini buluyor. Ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bilim insanlarımıza güveniyorum, inanıyorum. Daima onlara destek olduk, destek olmaya da devam edeceğim. Sizlerin yanında olmayı sürdüreceğim." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ödül törenindeki konuşması:
TÜBİTAK'ın sayın Başkan ve yönetim kurulunu, TÜBİTAK Bilim Kurulu üyelerine ayrıca teşekkür ediyorum. Bu yıl 3 bilim ödülü, 1 özel ödü ve 4 teşvik ödülü verildi. Bölgesinde pek çok sorunla mücadele ettiğimiz bir dönemde dün kültür ve sanat alanında, bugün bilim alanında ödül törenleri düzenliyor olmamazı memnuniyetle karşılıyorum. Son zamanlarda Ilgaz Tüneli, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü gibi her biri kendi alanında çok önemli eserlerin açılışını yapmaktan da kendi adıma gurur duyuyorum. Ülkemizin asıl gündemi bunlar olmalıdır. Terör örgütleriyle elbette mücadele edeceğiz ve ediyoruz. Aynı mücadelenin devamını Suriye, Irak'ta ve gerekiyorsa başka yerlerde veriyoruz. Ebediyete uğradığımız her şehidin acısını elbette kalbimizde hissedeceğiz.
OECD'NİN ÜLKEMİZİ YÜKSEK GELİRDE GÖSTERMESİ ÇOK ÖNEMLİ
Türkiye'nin pozitif gündem sıkıntısı yoktur. Rabbim her zorlukla birlikte bir kolaylığı da bize bahşediyor. Avrupa Hesap Sistemi'ne geçmemizle birlikte ülkemizin milli gelir ve büyüme rakamları baştan sona değişti. 200^'den beri ortalama büyümme oranımızın yüzde 5,9 olduğu anlaşılıyor. Bizi asıl heyecanlandıran bu oranların Türkiye'nin dünyadaki konumu ve geleceği için taşıdığı ehemmiyettir. OECD ülkemizi yüksek ve sürdürülebilir kalkınma grubunda gösteriyor olması çok çok önemli. 2030'a kadar orta gelirli ülkeler grubundan yüksek gelirli ülkeler grubuna çıkacağımız tasavvur ediliyor.
TÜRKİYE DENGESİZLİKLERİ DENGELER HALE GETİRMELİDİR
Türkiye öyle bir sıçrama yapmalıdır ki, öyle bir adım atmalıdır ki, biz bu dengesizliği dengeler hale getirelim. Türkiye'de bu altyapı var. 14 yılda biz bir sıçrama yaptık. En azından fiziki mekanlar itibarıyla artık üniversitesi olmayan ilimiz kalmadığı gibi üniversitelerimizin sayısını arttırmak bir yana ana okulu, ilk , orta ve lise, buralarda ciddi sıçrama, okuma yazma oranlarının artıyor olması. Ülkemizde "Haydi Kızlar Okula" kampanyalarıyla kızlarımızı cehaletten ilme teşvik ediliyor olması nerelerden nerelere geldiğimizin çok önemli göstergesidir.
TÜRKİYE DEAŞ'A DESTEK VERİYOR DİYE YALAN SÖYLÜYORLAR
ABD çeşitli bahanelerle harf oyunlarıyla mazlumları katleden terör örgütlerine destek veriyor. Biz NATO ittifakı içindeysek o zaman siz terör örgütleri ile değil bizimle ittifak içerisinde olacaksınız. Yalan üstüne yalan söylüyorlar. Türkiye DEAŞ'a destek veriyor diyorlar.
YILANLA YATAĞA GİREN ZEHİRLENMEYİ GÖZE ALMALIDIR
Biz bir şeyi özellikle söylüyoruz; sadece ve sadece Türkiye'ye zarar verdikleri terör örgütleri eninde sonunda mutlaka kendilerini besleyen ülkelere de saldıracaklardır. Yılanla yatağa giren batırılıp zehirlenmeyi göze almalıdır. Terör örgütleriyle iş tutanlar da kana ve gözyaşında boğulmaya hazır olmalıdır.
FELAKET GÖZ GÖRE GÖRE YAKLAŞIYOR! İKAZLARIMIZI YAPACAĞIZ
Felaket göz göre göre yaklaşıyor. Biz bir yandan ikazlarımızı sürdüreceğiz. Hepsi de en küçük tehdit karşısında adeta darmadağın oldular. Ama benim milletim nasıl bir kurtuluş, istiklal, istikbal mücadele verdiğini. Helikopterler, F16'lar, toplar, silahlar karşısında bu millet tavrını açık ve net ortaya koymuştur. Bu millet böyle bir millettir. Yaşadığımız dönem bir geçiş sürecidir. Bu süreci eğilmeden, bükülmeden, pes etmeden atlatmamız halinde dünyanın en üst ligi bizi bekliyor.
SAVUNMA SANAYİMİZDE DIŞA BAĞIMLILIĞI YARIYA İNDİRDİK
Savunma sanayimizdeki dışa bağımlılığımızı yüzde 80'ler seviyesinden yüzde 40'lara indirdik. Hedeflerimizi gerçekleştirebilmemiz ve tam bağımsızlığımız ısağlayabilmemiz için gerekenleri yerine getiriyoruz. Ekonomi alanında bunu yaptık. Mevcut sorunlarımız elbette vardır. Ama önümüzdeki fırsatlar ve başarılar çok daha büyüktür.
GEÇMİŞ YILLARDA ÖDÜL ALANLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN...
Bilim ödülüne layık görülenlerin isim, alan, görev ve ödüle hak kazandığı çalışmaları:
Bilim Ödülü: Prof. Dr. Oğuz GÜLSEREN
Anabilim Dalı: Fizik / Yoğun Madde Fiziği
Araştırma Alanları: Nanobilim, Hesaplamalı yoğun madde fiziği
Görev Yeri: Bilkent Üniversitesi, Fizik Bölümü
“Nanobilim ve yoğun madde fiziği alanında nanoteller, karbon nanotüpler ve boya duyarlı güneş pilleri konularındaki konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.
Mühendislik Bilimleri: Doç. Dr. Erkan YÜCE
Anabilim Dalı: Elektronik
Araştırma Alanı: Mikro-elektronik Devreler
Görev Yeri: Pamukkale Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği
“Elektronik alanında Mikro-elektronik Devre konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.
Sosyal Bilimler: Prof. Dr. Metin HEPER
Anabilim Dalı: Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi
Araştırma Alanları: Türkiye’de: devlet geleneği, demokrasi, laiklik/sekülarizm ve din, etnik sorunlar, asker-sivil ilişkileri, siyasal liderler, siyasal partiler, çıkar grupları ve sivil toplum
Görev Yeri: Bilkent Üniversitesi
"Siyaset Bilimi alanında genel olarak Türkiye’nin Siyasal Hayatı konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.
Özel Ödül: Temel Bilimler: Prof. Dr. Kemal KAZAN
Anabilim Dalı : Bitki Genetiği ve Moleküler Biyolojisi
Araştırma Alanları: Bitki savunma hormonlarının mikroplara dayanıklılık sağlamadaki rollerinin moleküler düzeyde belirlenmesi; Fusarium hastalıkları
Görev Yeri: Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO)
“Bitki genetiği ve moleküler biyolojisi alanında bitki bağışıklığının moleküler düzeyde tanımlanması ve bitki hastalıklarına çözümler bulunması konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Özel Ödül verilmiştir.
Teşvik Ödülü: Temel Bilimler: Doç. Dr. Emre Onur KAHYA
Doç. Dr. Emre Onur KAHYA
Anabilim Dalı: Fizik
Araştırma Alanları: Kuantum Alan Teorileri, Kozmoloji, Gravitasyon
Görev Yeri: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü
“Kozmoloji alanında kozmik enflasyon sürecinde kuantum etkileri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
Doç. Dr. Adem TEKİN
Anabilim Dalı: Kimya / Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik
Araştırma Alanları: Teorik Kimya, Hesaplamalı Malzeme Tasarımı, Küresel Eniyileme
Görev Yeri: İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü
“Teorik kimya ve hesaplamalı enerji malzemeleri tasarımı alanında kuvvet alanı geliştirme ve yeni hidrojen depolayabilen malzemeler konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
Sağlık Bilimleri: Doç. Dr. Serdar DURDAĞI
Anabilim Dalı: Biyofizik
Araştırma Alanları: Biyolojik sistemlerin hesaplamalı (computational) ve tıbbi kimya uygulamaları
Görev Yeri: Bahçeşehir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı
“Medisinal Kimya ve Moleküler Biyoloji alanında protein bağlanma dinamiklerinin simülasyon ve analizine yönelik olarak sanal tarama, modellerin ve algoritmaların geliştirilmesi, proteinlerin üç boyutlu yapılarının tahminine yönelik olarak model ve programlama kodlarının geliştirilmesi, protein/ilaç ve protein/protein etkileşimlerinin analizi, proteinlerin bağlanma bölgelerinin tanımlanması ve yeni protokollerde uygulanmak amacıyla küçük organik moleküllerin kimyasal tasarımı konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
Sosyal Bilimler: Doç. Dr. İlke ÖZTEKİN GİLLAM
Anabilim Dalı: Deneysel Psikoloji
Araştırma Alanları: Bilişsel Psikoloji, Bilişsel Nörobilim
Görev Yeri: Koç Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
“Deneysel Psikoloji ve Bilişsel Sinirbilim alanında bellekte temsil, bilişsel kontrol ve bellek süreçlerinin modellenmesi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
TÜBİTAK RESMİ İNTERNET SİTESİ İÇİN TIKLAYIN...
TÜBİTAK BİLİM ÖDÜLÜ NEDİR?
Tübitak Bilim Ödülleri, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından her yıl, bilimsel araştırmalarıyla bilime evrensel düzeyde önemli katkılarda bulunmuş bilim insanlarına verilmekte olan ödüldür. Ödüllere ilişkin duyuru Ekim ayı içinde yapılır.
2017 TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri’ne Başvuru ilanı:
TÜBİTAK’ın kuruluşuna dair 278 sayılı yasa ile Kurum’a verilen “ Bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve bu amaçla ödüller vermek” görevi kapsamında her yıl düzenlenen “TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri” için 2017 yılı başvuruları açılmıştır. Türkiye’nin en prestijli ödüllerine başvurular 15 Aralık 2016 Perşembe günü sona erecektir.
Esas ve duyurulardaki koşulları yerine getiren tüm bilim insanları ödüllere başvurabilecektir. Ödüllere daha önceden sadece kişisel başvuru yapılabiliyorken, bundan sonra Esaslarda belirtilen koşulları taşıyan kişi ve kurumlar da aday gösterebilecektir. Bilim, Özel ve Teşvik Ödüllerine hayatta olan adaylar kişisel olarak başvurabilecek ya da aday gösterilebilecektir. Hizmet Ödülü için ise kişisel başvuru yapılamayacak, ayrıca bu ödül için hayatta olma koşulu da aranmayacaktır. Başvuru dosyaları hazırlanırken, Ödül Esaslarının güncellenmiş haliyle bulunduğu http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/oduller/icerik-formlar-ve-esaslar adresinden yararlanılması önem taşımaktadır.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.