TÜBİTAK Bilim Ödülleri'ni 2016'da kimler aldı?

TÜBİTAK 2016 yılı 'Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri, fizik, elektronik, kamu yönetimi ve Siyaset Bilimi, bitki genetiği ve moleküler biyolojisi, kimya / hesaplamalı bilim ve mühendislik ve biyofizik deneysel psikoloji dallarında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan törenle sahiplerine verildi.

Bilim insanı ve araştırmacıların yetiştirilmesi ve geliştirilmeleri amacıyla, ilk kez 1966'da verilmeye başlanılan ödüller, 2007'den bu yana Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen törenle sahiplerini buluyor. Ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bilim insanlarımıza güveniyorum, inanıyorum. Daima onlara destek olduk, destek olmaya da devam edeceğim. Sizlerin yanında olmayı sürdüreceğim." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ödül törenindeki konuşması:

TÜBİTAK'ın sayın Başkan ve yönetim kurulunu, TÜBİTAK Bilim Kurulu üyelerine ayrıca teşekkür ediyorum. Bu yıl 3 bilim ödülü, 1 özel ödü ve 4 teşvik ödülü verildi. Bölgesinde pek çok sorunla mücadele ettiğimiz bir dönemde dün kültür ve sanat alanında, bugün bilim alanında ödül törenleri düzenliyor olmamazı memnuniyetle karşılıyorum. Son zamanlarda Ilgaz Tüneli, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü gibi her biri kendi alanında çok önemli eserlerin açılışını yapmaktan da kendi adıma gurur duyuyorum. Ülkemizin asıl gündemi bunlar olmalıdır. Terör örgütleriyle elbette mücadele edeceğiz ve ediyoruz. Aynı mücadelenin devamını Suriye, Irak'ta ve gerekiyorsa başka yerlerde veriyoruz. Ebediyete uğradığımız her şehidin acısını elbette kalbimizde hissedeceğiz.

OECD'NİN ÜLKEMİZİ YÜKSEK GELİRDE GÖSTERMESİ ÇOK ÖNEMLİ

Türkiye'nin pozitif gündem sıkıntısı yoktur. Rabbim her zorlukla birlikte bir kolaylığı da bize bahşediyor. Avrupa Hesap Sistemi'ne geçmemizle birlikte ülkemizin milli gelir ve büyüme rakamları baştan sona değişti. 200^'den beri ortalama büyümme oranımızın yüzde 5,9 olduğu anlaşılıyor. Bizi asıl heyecanlandıran bu oranların Türkiye'nin dünyadaki konumu ve geleceği için taşıdığı ehemmiyettir. OECD ülkemizi yüksek ve sürdürülebilir kalkınma grubunda gösteriyor olması çok çok önemli. 2030'a kadar orta gelirli ülkeler grubundan yüksek gelirli ülkeler grubuna çıkacağımız tasavvur ediliyor.

TÜRKİYE DENGESİZLİKLERİ DENGELER HALE GETİRMELİDİR

Türkiye öyle bir sıçrama yapmalıdır ki, öyle bir adım atmalıdır ki, biz bu dengesizliği dengeler hale getirelim. Türkiye'de bu altyapı var. 14 yılda biz bir sıçrama yaptık. En azından fiziki mekanlar itibarıyla artık üniversitesi olmayan ilimiz kalmadığı gibi üniversitelerimizin sayısını arttırmak bir yana ana okulu, ilk , orta ve lise, buralarda ciddi sıçrama, okuma yazma oranlarının artıyor olması. Ülkemizde "Haydi Kızlar Okula" kampanyalarıyla kızlarımızı cehaletten ilme teşvik ediliyor olması nerelerden nerelere geldiğimizin çok önemli göstergesidir.

TÜRKİYE DEAŞ'A DESTEK VERİYOR DİYE YALAN SÖYLÜYORLAR

ABD çeşitli bahanelerle harf oyunlarıyla mazlumları katleden terör örgütlerine destek veriyor. Biz NATO ittifakı içindeysek o zaman siz terör örgütleri ile değil bizimle ittifak içerisinde olacaksınız. Yalan üstüne yalan söylüyorlar. Türkiye DEAŞ'a destek veriyor diyorlar.

YILANLA YATAĞA GİREN ZEHİRLENMEYİ GÖZE ALMALIDIR

Biz bir şeyi özellikle söylüyoruz; sadece ve sadece Türkiye'ye zarar verdikleri terör örgütleri eninde sonunda mutlaka kendilerini besleyen ülkelere de saldıracaklardır. Yılanla yatağa giren batırılıp zehirlenmeyi göze almalıdır. Terör örgütleriyle iş tutanlar da kana ve gözyaşında boğulmaya hazır olmalıdır.

FELAKET GÖZ GÖRE GÖRE YAKLAŞIYOR! İKAZLARIMIZI YAPACAĞIZ

Felaket göz göre göre yaklaşıyor. Biz bir yandan ikazlarımızı sürdüreceğiz. Hepsi de en küçük tehdit karşısında adeta darmadağın oldular. Ama benim milletim nasıl bir kurtuluş, istiklal, istikbal mücadele verdiğini. Helikopterler, F16'lar, toplar, silahlar karşısında bu millet tavrını açık ve net ortaya koymuştur. Bu millet böyle bir millettir. Yaşadığımız dönem bir geçiş sürecidir. Bu süreci eğilmeden, bükülmeden, pes etmeden atlatmamız halinde dünyanın en üst ligi bizi bekliyor.

SAVUNMA SANAYİMİZDE DIŞA BAĞIMLILIĞI YARIYA İNDİRDİK

Savunma sanayimizdeki dışa bağımlılığımızı yüzde 80'ler seviyesinden yüzde 40'lara indirdik. Hedeflerimizi gerçekleştirebilmemiz ve tam bağımsızlığımız ısağlayabilmemiz için gerekenleri yerine getiriyoruz. Ekonomi alanında bunu yaptık. Mevcut sorunlarımız elbette vardır. Ama önümüzdeki fırsatlar ve başarılar çok daha büyüktür.

Bilim ödülüne layık görülenlerin isim, alan, görev ve ödüle hak kazandığı çalışmaları:

Bilim Ödülü: Prof. Dr. Oğuz GÜLSEREN

Anabilim Dalı: Fizik / Yoğun Madde Fiziği

Araştırma Alanları: Nanobilim, Hesaplamalı yoğun madde fiziği

Görev Yeri: Bilkent Üniversitesi, Fizik Bölümü

“Nanobilim ve yoğun madde fiziği alanında nanoteller, karbon nanotüpler ve boya duyarlı güneş pilleri konularındaki konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.

Mühendislik Bilimleri: Doç. Dr. Erkan YÜCE

Anabilim Dalı: Elektronik

Araştırma Alanı: Mikro-elektronik Devreler

Görev Yeri: Pamukkale Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

“Elektronik alanında Mikro-elektronik Devre konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.

Sosyal Bilimler: Prof. Dr. Metin HEPER

Anabilim Dalı: Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi

Araştırma Alanları: Türkiye’de: devlet geleneği, demokrasi, laiklik/sekülarizm ve din, etnik sorunlar, asker-sivil ilişkileri, siyasal liderler, siyasal partiler, çıkar grupları ve sivil toplum

Görev Yeri: Bilkent Üniversitesi

"Siyaset Bilimi alanında genel olarak Türkiye’nin Siyasal Hayatı konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.

Özel Ödül: Temel Bilimler: Prof. Dr. Kemal KAZAN

Anabilim Dalı : Bitki Genetiği ve Moleküler Biyolojisi

Araştırma Alanları: Bitki savunma hormonlarının mikroplara dayanıklılık sağlamadaki rollerinin moleküler düzeyde belirlenmesi; Fusarium hastalıkları

Görev Yeri: Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO)

“Bitki genetiği ve moleküler biyolojisi alanında bitki bağışıklığının moleküler düzeyde tanımlanması ve bitki hastalıklarına çözümler bulunması konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Özel Ödül verilmiştir.

Teşvik Ödülü: Temel Bilimler: Doç. Dr. Emre Onur KAHYA

Doç. Dr. Emre Onur KAHYA

Anabilim Dalı: Fizik

Araştırma Alanları: Kuantum Alan Teorileri, Kozmoloji, Gravitasyon

Görev Yeri: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü

“Kozmoloji alanında kozmik enflasyon sürecinde kuantum etkileri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Doç. Dr. Adem TEKİN

Anabilim Dalı: Kimya / Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik

Araştırma Alanları: Teorik Kimya, Hesaplamalı Malzeme Tasarımı, Küresel Eniyileme

Görev Yeri: İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü

“Teorik kimya ve hesaplamalı enerji malzemeleri tasarımı alanında kuvvet alanı geliştirme ve yeni hidrojen depolayabilen malzemeler konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Sağlık Bilimleri: Doç. Dr. Serdar DURDAĞI

Anabilim Dalı: Biyofizik

Araştırma Alanları: Biyolojik sistemlerin hesaplamalı (computational) ve tıbbi kimya uygulamaları

Görev Yeri: Bahçeşehir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı

“Medisinal Kimya ve Moleküler Biyoloji alanında protein bağlanma dinamiklerinin simülasyon ve analizine yönelik olarak sanal tarama, modellerin ve algoritmaların geliştirilmesi, proteinlerin üç boyutlu yapılarının tahminine yönelik olarak model ve programlama kodlarının geliştirilmesi, protein/ilaç ve protein/protein etkileşimlerinin analizi, proteinlerin bağlanma bölgelerinin tanımlanması ve yeni protokollerde uygulanmak amacıyla küçük organik moleküllerin kimyasal tasarımı konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Sosyal Bilimler: Doç. Dr. İlke ÖZTEKİN GİLLAM

Anabilim Dalı: Deneysel Psikoloji

Araştırma Alanları: Bilişsel Psikoloji, Bilişsel Nörobilim

Görev Yeri: Koç Üniversitesi, Psikoloji Bölümü

“Deneysel Psikoloji ve Bilişsel Sinirbilim alanında bellekte temsil, bilişsel kontrol ve bellek süreçlerinin modellenmesi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

TÜBİTAK BİLİM ÖDÜLÜ NEDİR?

Tübitak Bilim Ödülleri, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından her yıl, bilimsel araştırmalarıyla bilime evrensel düzeyde önemli katkılarda bulunmuş bilim insanlarına verilmekte olan ödüldür. Ödüllere ilişkin duyuru Ekim ayı içinde yapılır.

2017 TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri’ne Başvuru ilanı:

TÜBİTAK’ın kuruluşuna dair 278 sayılı yasa ile Kurum’a verilen “ Bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve bu amaçla ödüller vermek” görevi kapsamında her yıl düzenlenen “TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri” için 2017 yılı başvuruları açılmıştır. Türkiye’nin en prestijli ödüllerine başvurular 15 Aralık 2016 Perşembe günü sona erecektir.

Esas ve duyurulardaki koşulları yerine getiren tüm bilim insanları ödüllere başvurabilecektir. Ödüllere daha önceden sadece kişisel başvuru yapılabiliyorken, bundan sonra Esaslarda belirtilen koşulları taşıyan kişi ve kurumlar da aday gösterebilecektir. Bilim, Özel ve Teşvik Ödüllerine hayatta olan adaylar kişisel olarak başvurabilecek ya da aday gösterilebilecektir. Hizmet Ödülü için ise kişisel başvuru yapılamayacak, ayrıca bu ödül için hayatta olma koşulu da aranmayacaktır. Başvuru dosyaları hazırlanırken, Ödül Esaslarının güncellenmiş haliyle bulunduğu http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/oduller/icerik-formlar-ve-esaslar adresinden yararlanılması önem taşımaktadır.