TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi 3 denizi dolaştı

Boğazlarımız başta olmak üzere kıyılarımızın ve özel koruma bölgelerinin gemi taşımacılığı ve gemi kazalarıyla denize dökülen petrol, sintine, kimyasal ve radyoaktif maddeler ve balast suyu gibi tehlikeli atıkların tehdidi altındadır. Balıkçılık ve turizm gibi denizcilik faaliyetleri için önemli bir tehdit oluşturan bu tarz tehlikelerin yaratacağı kayıpları doğru belirleyebilmek için çok disiplinli deniz araştırmaları altyapısı gereklidir.

R/V TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi ülkemizin kendi sınıfında en donanımlı “araştırma gemisi” konumunda bulunan gemi 42 metre uzunluğunda, 11 Araştırmacı ve 12 Gemici olmak üzere 23 kişilik mürettebatıyla körfez ve açık denizlerde 3 bin metreye kadar deniz araştırmaları yapabiliyor. 15 gün süreli kesintisiz seferlerin yapılabildiği gemide inkubasyon odası, ıslak ve kuru laboratuvar ve bilgisayar laboratuvarı sayesinde uygulamalı araştırmalar, eğitim ve bilimsel organizasyonlar tam donanımlı olarak yapılabiliyor. R/V TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi karinasına monte edilmiş bulunan çok hüzmeli derinlik ölçer (MBES) sistemi ile deniz dibinin haritasını çıkardığı gibi liman ve boğazlar için son derece önemli olan akıntı profili ölçüm yapabilme yeteneğine de sahip bulunuyor.

Araştırma gemisine yeni kazandırılan sığ su araştırma teknesi sığ sularda deniz tabanını ve deniz taban altını akustik olarak görüntüleyebiliyor. Bu imkan sayesinde yakın kıyılarımızda çokça olduğuna inanılan ve büyük bir turizm potansiyeli içeren yeni batık kentlerin bulunması mümkün olacak.