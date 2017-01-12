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TÜBİTAK'tan bilim ve teknolojiyi sanatla buluşturanlara destek

TÜBİTAK, öğrencilerde ve toplumda bilimsel konulara ilişkin olumlu tutum geliştirilmesine yönelik her türlü etkileşimli uygulamayı teşvik edecek.

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Türki̇ye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), bilime olan ilginin artırılması için teknolojinin ve sanatın sunduğu yenilikçi uygulamalardan yararlanacak.
 
Kurum, bu amaçla, Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Çağrı Programı açtı.
 
Çağrı programıyla öğrencilerde ve toplumda bilime ve bilimsel konulara ilişkin olumlu tutum geliştirilmesi amacıyla öğretmenlere kendi branşlarına ve genel olarak öğretmenlik mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılması amaçlanıyor.
 
"Yenilikçi" öğretim yöntemleri, ulusal veya uluslararası bazlı güncel ve yeni yaklaşım, strateji, yöntem ve teknikleri kapsıyor.
 
Akademisyen ve öğretmenlerin yararlanabileceği programda, projelerin başvuru süresi 12 ay olacak.
 
Programla, öğretmen ve akademisyenlerle yürütülecek etkinlikler yoluyla yenilikçi öğretim yöntemlerine dayalı yeni öğrenme ortamları tasarlanması; özgün yöntem, teknik ve materyallerin etkili kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor.
 
Destek miktarı projenin içeriğine ve ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenecek. Projelere sağlanacak desteğin üst limiti 120 bin lira olacak.

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