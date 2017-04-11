Tübitak’tan Suudi Arabistan’a teknoloji desteği

TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) tarafından üstlenilen, Suudi Arabistan Krallığı Standard, Metroloji ve Kalite Organizasyonu (SASO) için bilimsel metroloji altyapısının anahtar teslim kurulumu projesinin son aşamasına gelindiğini kaydeden Prof. Dr. Ergin, “2014 yılında başlatılan yaklaşık 30 Milyon dolarlık proje kapsamında Elektrik-Elektronik, Mekanik ve Kimya gibi alanlarda 29 laboratuvar ve alt laboratuvarın teknik altyapısının oluşturulması çalışmaları tamamlandı” diye konuştu.

Suudi Arabistan’ın uluslararası metroloji sistemine entegrasyonu açısından büyük önem taşıyan projede Suudi araştırmacılara metroloji eğitimlerinin de yine TÜBİTAK tarafından verildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ergin, şu bilgileri verdi: “Ayrıca oluşturulan altyapı için gerekli makine ve teçhizatın önemli bir bölümünün de Türkiye’deki firmalar tarafından üretilmesi sağlanarak milli sanayiye kritik kabiliyetler kazandırıldı. TÜBİTAK UME bu doğrultuda sadece 2015 yılı içinde gerçekleştirdiği yaklaşık 13 milyon USD ihracat ile Elektrik-Elektronik sektöründe o yıl gerçekleşen 10,8 Milyar USD’lik toplam ihracata ciddi bir katkı sağladı.”

Suudi Arabistan Krallığı Standard, Metroloji ve Kalite Organizasyonu bünyesinde yapımı tümüyle tamamlanan laboratuvarların 2017 yılı Mayıs ayı içerisinde her iki ülkeden üst düzey katılımla resmi olarak açılmasının planlandığını ifade eden Prof. Dr. Ergin, Suudi Arabistan yetkililerinin TÜBİTAK UME’nin sağladığı teknik destekten son derece memnun kaldıklarını belirtti.

Prof. Ergin, Suudi Arabistan yetkililerinin, ülkeler arası ticaretin aynı zemin ve seviyede tam olarak yürütülebilmesi için gerekli “yasal metroloji” konusunda da yine Türkiye’den destek alma niyetinde olduklarını bildirdiklerini söyledi. Prof. Ergin, “ticaretin önündeki teknik engellerin kaldırılması için gereken kalite altyapısının en önemli ayağını oluşturan metroloji konusunda dünyanın önde gelen kurumları arasında yer alan TÜBİTAK UME’nin bu başarısı gelişmekte olan diğer bölge enstitüleri ile yeni işbirliklerine kapı açması açısından da önemli bir prestij kaynağı olacak” dedi.