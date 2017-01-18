Tüm dünya ekonomisinden daha değerli Göktaşı!

Güneş sisteminde rastlanan bir göktaşı, dünya ekonomisini yerle bir edebilir. Zira göktaşında dünya ekonomisinin 137 bin katı değerinde nikel, demir ve altın madenin bulunduğu açıklandı.

10 kentilyon (10 bin katrilyon) dolar değerindeki 200 kilometre genişliğindeki '16 Psyche' isimli göktaşına 2023 yılında gidileceği açıklandı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş Sistemi'ndeki bir asteroitte bulunan kıymetli madenlerin, dünya ekonomisinin 137 bin katı değerinde olduğunu açıkladı.

Mars ve Jüpiter arasındaki Asteroit Kuşağı'nda bulunan gök taşında 10 bin katrilyon dolar değerinde nikel, demir ve altın gibi maddelerin bulunduğu ifade ediliyor.

Dünya ekonomisinin toplam değerinin ise sadece 73.7 trilyon dolar olduğunu hatırlatan bilim insanları, NASA'nın yeni hamlesinin dünya ekonomisinin çökmesine neden olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

200 kilometre genişliğindeki asteroide bir uzay aracı göndermek isteyen NASA henüz buradaki değerli maddeleri Dünya'ya getirilmesiyle ilgili planlarının bulunmadığını açıkladı. 200 kilometre genişliğindeki asteroide bir uzay aracı göndermek isteyen NASA henüz buradaki değerli maddeleri Dünya'ya getirilmesiyle ilgili planlarının bulunmadığını açıkladı.

NASA bu asteroide gözlem amacıyla 2023 yılında bir uzay aracı göndermeyi hedefliyor.