Tüm dünyaya 'balonla internet erişimi' projesinde sevindiren gelişme

İlk olarak Google’ın bir projesi olarak hayata geçen, daha sonra ise Alphabet’in X inovasyon laboratuvarına dahil olan Project Loon, Business Insider’da yer alan habere göre yakın zaman içerisinde şirket halini alıyor ve kendi operasyonunu yürütmeye başlıyor. Alphabet tarafından “Loon Inc.” şirket isminin kayıtlandığını belirten site, bu projenin ne kadar büyük bir gelecek sunduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Temel olarak stratosfere gönderilen ve oradaki rüzgarları kullanıp hareket ederek birbirlerinin yerini dolduran balonlardan oluşan proje, özel geliştirilen navigasyon sistemiyle sadece ihtiyaç olan bölgelere yönlendirilebiliyor. Belirlenen alanlara 10 ile 30 adet balon gönderebilen ve burada aylarca kalabilen balonlar sayesinde kesintisiz bir internet sunabilen şirket, bu sistemi Puerto Rico acil ihtiyaç durumları yanında yerleşimden uzak yerleri de iletişime açmak için kullanmayı hedefliyor.

LOG'da yer alan habere göre, Project Loon projesinde yer alan internet balonlarını gökyüzüne göndermek için 16 metrelik bir özel vinç sistemi kullanan Google, Puerto Rico denemelerinde görüldüğü kadarıyla tenis kortu büyüklüğündeki balonu sadece 30 dakika içerisinde şişirerek göreve hazır hale getirebiliyor. Sabit olmadığı için şirkete büyük bir hareket esnekliği kazandıran sistem, yanları kapalı olduğu için de kalkış için beklenen uygun rüzgar anına kadar balonları koruyabiliyor.