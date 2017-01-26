Tüp masrafından biyogazla kurtuldu

Amasya'nın Suluova ilçesinde çiftçilik yapan 29 yaşındaki Bayram Öztürk, mutfak tüpü giderlerinin artması nedeniyle ağılının arka bölümüne hayvan gübresinden biyogaz üreten bir sistem kurdu. Kurduğu sistemde fermantasyon tankına su ve hayvan gübresi ekleyen Öztürk, oluşan basınç sonucu gübreden gaz elde etti.

Ürettiği gazı kompresör yardımıyla ve borularla mutfağına ulaştıran Öztürk, set üstü ocağını biyogazla çalışır duruma getirdi.

"Masrafımız sadece 10 lira"

Öztürk, kalabalık bir aile oldukları için mutfak tüpü masraflarının ev bütçelerinde sıkıntı yarattığını söyledi.

Yaklaşık 2,5 yıldır ürettikleri biyogazı kullandıklarını anlatan Öztürk, "Aylık en az 3 tüp harcıyorduk, bazen fazlası da oluyordu. Bu durum bizi maddi olarak zorluyordu. Tüp masrafından kurtulmak için değişik çözümler aramaya başladım. Hayvan gübresinden gaz üretmeye karar verdim. Sulu ortamda hayvan gübresi köpürdüğünde çakmakla yanıyordu. Oradan yola çıkarak internetten araştırdım ve kendime bir sistem kurdum." diye konuştu.

Kurduğu sistemle ev bütçesine aylık yaklaşık 210 lira katkı sağladığını ifade eden Öztürk, "Masrafımız sadece 10 lira, kompresörün yaktığı elektrik gideri. Yılda evimize 2 bin liradan fazla para kalıyor. Düşük gelirli insanlarız, bu sistem bize ilaç gibi geldi. Bu sistemi bütün çiftçi kardeşlerime öneriyorum, hem evlerinin tüp masraflarından kurtulurlar hem de gübre arıtıldığı için tarlalara daha fazla katkısı oluyor." dedi.

Öztürk, sistemi kurmak isteyen tüm çiftçilere yardımda bulunmaya hazır olduğunu belirtti.