Türk araştırmacılar, bitkinin 4 yeni türünü bilime kazandırdı

Karadeniz Teknik Üniversitesince (KTÜ) uygulanan "Ülkemiz Tragopogon Türlerinin Morfolojik, Mikromorfolojik, Palinolojik ve Moleküler Yönden İncelenmesi" projesi kapsamında çalışma yürüten akademisyenler, 3 yılda 10 bin kilometre yol katederek, halk arasında "yemlik" olarak adlandırılan bitkinin 4 yeni türünü buldu.

Proje yürütücüsü ve KTÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Coşkunçelebi, projeyi TÜBİTAK'ın 200 bin lira desteği sayesinde hayata geçirdiklerini söyledi.

Coşkunçelebi, çalışma kapsamında 6 kişiden oluşan ekibin Hakkari'den Edirne'ye, Kars'tan Bursa'ya, Artvin'den Hatay'a kadar ülkenin büyük bölümünü dolaşarak, tragopogon türündeki bitkileri toplamaya gayret ettiğini belirtti.

Araştırma çerçevesinde 0 ile 2 bin 500-3 bin rakımdaki 460 noktadan örnek aldıklarını ifade eden Coşkunçelebi, "Proje kapsamında yoğun arazi çalışması gerçekleştirerek, 10 bin kilometrenin üzerinde yol katettik. Üç yıl boyunca mart, nisan ve mayıs aylarında planlama, sonrasındaki dönemde ise ağustos ayının sonuna kadar arazide çalıştık." dedi.

Coşkunçelebi, topladıkları örnekleri laboratuvar ortamında incelediklerini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Yaptığımız incelemelerin ardından, çalıştığımız bitkinin 4 yeni türünü keşfettik. Türlerimize, Van'ın Başkale ilçesinde 2 bin 52 metrede, Isparta'ın Şarkikaraağaç ile Uşak-Isparta arasında Kızıldağ mevkisinde bin 400 metrede, Artvin'in Yusufeli ilçesinin Yaylalar mevkisinde 2 bin 212 metrede, diğerine ise Hakkari'deki Cilo Dağı'nın 2 bin 800 metresinde ulaştık."

Artvin'de buldukları türe "Tragopogon Artvinensis", Van'dakine "Tragopogon Vanensis", Hakkari'dekine "Tragopogon Anatolikos", Isparta'dakine ise "Tragopogon Turcica" adı verdiklerini anlatan Coşkunçelebi, "Nadir bitkilerden olan, yani ülkemiz dışında bir yerde bulunmayan yemliğin yeni türlerini bilim dünyasına tanıttık." diye konuştu.