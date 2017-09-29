Türk bilim insanından güneşe rakip enerji teknolojisi

Türk bilim insanı Doç. Dr. Özgür Şahin öncülüğünde geliştirilen ve düşük sıcaklıklardaki su buharından elektrik üretimine dayanan teknolojinin rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına rakip olabileceği belirtildi.

NewScientist'de yer alan araştırmaya göre, Columbia Üniversitesinden Özgür Şahin ve ekibi tarafından geliştirilen teknolojiyle göl, nehir ve baraj gibi su birikintilerinin üzerinde oluşan buhar, elektrik enerjisine dönüştürülebilecek.

Söz konusu proje, güneş enerjisiyle su birikintileri üzerinde oluşan buharın, bakteriyel sporlar marifetiyle kuru kalabilen şeritleri bir kas gibi hareket ettirmesi esasına dayanıyor.

Nemli ortamdaki değişim, şeritlerde yüksek miktarda itme ve çekme hareketleri oluştururken, konu üzerinde çalışan ekip, kullanılabilecek motorlar için de birkaç prototip geliştirdi.

Ekibin geliştirdiği prototip motorla, söz konusu "kasların" tam su üzerine konumlandırılmasıyla çalışıyor. Motorun üzerindeki perdeler kapandığında nem yükseliyor ve materyal genişliyor. Sonrasında açılan perdeler kuruyarak tekrar kapanıyor ve bu açılıp kapanmayla enerji üretimi sağlanıyor.

"ABD'nin elektriğinin 3'te 2'si üretilebilir"

Bu prensip çerçevesinde geliştirilecek buhar motorlarıyla, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki göl ve barajlardan, ülkenin yıllık elektrik üretiminin 3'te 2'sine karşılık gelen 2,8 milyon megavatsaatlik elektrik üretilebileceği tahmin ediliyor.

Bu buhar motorlarının su birikintilerinin yanı sıra sulama alanları veya sera gibi alanlarda da çalışabileceği öngörülüyor.

Söz konusu teknolojinin gelişebilmesi için günümüzde yüzer halde de kullanılabilen güneş panelleriyle rekabet edebilmesi gerekiyor. Buhar motorlarında kullanılacak ucuz biyolojik malzemelerin güneş panellerinden daha az maliyetle üretim yapılabileceği belirtiliyor.

Buhardan bu yöntemle elektrik üretiminin, yüksek yağmur alan bölgelerde aşırı buharlaşmanın önüne geçmek için de kullanılabileceğine dikkat çekiliyor.