'Türk Demir Kubbe'si geliyor

Sınırlarda artan füze ve roket tehdidine karşı İsrail’in “Demir Kubbe” benzeri hava savunma sistemi için harekete geçildi. Roket ve havan mermisi tehdidine karşı koruma sağlayacak sistemin geçtiğimiz şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında da ele alınmıştı.

Aselsan’ın 2015 yılında gelişmiş, bölgesel entegre hava savunma sistemi için başlattığı çalışmalara hız verildi. Uluslararası literatürde “C-ram”(Si-rem) olarak adlandırılan sistem, roket, topçu ve havan mühimmatlarını havada yok etme prensibine dayanıyor.

Ülkemizi havadan gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. pic.twitter.com/GpOg8q99my — Ismail Demir (@IsmailDemirSSM) 6 Haziran 2018

Roket tehdidinin yaşandığı yerleşim yerlerine kısa sürede konuşlanabilecek sistem, roketin atılmasının ardından tespitini, düşeceği noktanın hesaplanarak bölge halkının uyarılmasını, parçacıklı mühimmat kullanarak tehdidin havada imhasını ve atış yapılan noktanın dakikalar içinde tespit edilerek karşı ateşle yok edilmesini amaçlıyor.

Sistem, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan KORKUT hava savunma sistemi, 35 milimetre hava savunma topları ve parçacıklı mühimmat atabilen hava savunma silahlarının entegre edilmesiyle çalışacak. Atış testleri devam eden alçak ve orta irtifa hava savunma sistemi HİSAR-A ve HİSAR-O’nun da sisteme entegre edilmesi planlanıyor.