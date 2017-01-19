Türk firması, mikroskop üreterek NASA'ya satma başarısı gösterdi

Yerli bir nanoteknoloji firması, 10 yıllık çalışmanın ardından nesneleri atomlarına kadar görüntüleyebilen mikroskop üreterek ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesine (NASA) satmaya başladı.

Merkezi İvedik OSB'de bulunan Nanomanyetik firmasının Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Oral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketi kurdukları 1999 yılından bu yana yürüttükleri çalışmaların sonucunda, yüzeylerin haritasını nanometre seviyesinde elde edebilen mikroskop geliştirdiklerini söyledi.

ODTÜ Fizik Bölümü öğretim üyesi de olan Oral, müşterilerinin genellikle yurt dışındaki firmalar ve bilimsel araştırma kurumlarından oluştuğunu dile getirdi.

Geliştirdikleri mikroskobun görme engellilerin parmaklarıyla dokunarak nesneleri tanımasına benzer bir anlayışla çalıştığını bildiren Oral, "Bu açıdan bakıldığında parmak yerine sivri bir iğne kullanıyoruz. Ölçüm yapmak için de parmağımızın yerini lazerli bir ölçüm sistemi alıyor. Elimizi hareket ettirmek yerine iğneleri yüzeyde hareket ettiriyoruz. Bir de kontrol devremiz var, o da beynimizin işlevini yerine getiriyor. Bütün bu bileşenleri bir araya getirerek yüzeyin haritasını nanometre, hatta atomik seviyede görebilen mikroskoplar yapıyoruz." diye konuştu.

"HEDEFİMİZ DÜNYADA İLK ÜÇE GİRMEK"

Mikroskobu, 1990'ların başında TÜBİTAK tarafından desteklenen bir proje kapsamında geliştirdiklerini belirten Oral, "10 yıllık bir dönem sonunda da projeyi hayata geçirdik. Her şeyi Türkiye'de yapmayı öğrendiğimiz için bugünkü halimize gelebildik." dedi.

Yurt dışındaki müşterilerinin, benzerlerinden daha kaliteli olan mikroskobu daha ucuza sattıkları için kendilerini tercih ettiğini anlatan Oral, bu tip ürünlerde kalitenin önemli olduğunu, fiyat daha uygun bile olsa kalite standartlarını yakalayamayan bir cihazı kimsenin tercih etmediğini söyledi.

Firmalarının, küresel ölçekteki rakiplerine göre servis avantajıyla da ön plana çıktığını ifade eden Oral, "Dünyada bu işi yapan 30'a yakın şirket var. Bunların 10'u aktif. Biz bu 10 aktif şirket içindeyiz. Hedefimiz bu pazarda dünyada ilk üçe girerek, küresel bir marka olarak Türk bayrağını dalgalandırmak." diye konuştu.

MÜŞTERİLERİ ARASINDA SAMSUNG DA VAR

Mikroskobu NASA'ya da sattıklarını kaydeden Oral, uzay vakum altında olduğu için buraya gönderilen her malzemenin değişik şartlarda incelenmesi gerektiğini, NASA'nın da mikroskobu bu amaçla kullandığını tahmin ettiğini dile getirdi.

NASA ile irtibatı ABD'deki satış ofisinde görevli elemanlarının sağladığını anlatan Oral, Hindistan'daki benzer bir kuruluşa ürün satmak için de sipariş aldıklarını bildirdi. Oral, mikroskobu ihraç ettikleri ülkeler arasında Japonya, Güney Kore, Polonya, İtalya, Fransa, İspanya, İsrail, İran, Şili ve Brezilya'nın da bulunduğunu söyledi.

Şirketi kurdukları günden itibaren ihracat yaptıklarını vurgulayan Oral, NASA'ya sattıkları ürünün teknolojik açıdan en kaliteli ürün olduğunu belirtti.

Samsung firmasının da müşterileri arasında bulunduğunu dile getiren Oral, şunları kaydetti:

"Samsung bu ürünü nerede kullanıyor? Akıllı telefonların ekranlarında pikseller var. Bu pikseller her yıl biraz daha küçültülüyor. Şu anda en küçük piksel 15X10 mikron boyutunda. Bu pikselleri daha iyi çalıştırabilmek için piksellerin içini desenliyorlar. Bu desenler nanometre seviyesinde. Yaptıkları işlemlerin sonuçlarını görmek için bu mikroskopları kullanıyorlar."

"ÜRÜNLERİMİZİN BOZULMA OLASILIĞI DÜŞÜK"

Oral, ürünün yüksek çözünürlüklü ve kaliteli görüntü alma imkanı tanıdığını ifade ederek, "Ürünlerimizin bozulma olasılığı daha düşük, performansı iyi. Cihazın görüntü alırken kaymaması da önemli. Biz bunların hepsini aynı anda sağlıyoruz." dedi.

Mikroskobun, incelenen ürünü atomlarına kadar görüntüleyebildiğini vurgulayan Oral, DNA liflerini tek tek görebildiklerine dikkati çekti.

Oral, nanoteknoloji içeren mikroskopların fizik, kimya, malzeme bilimi, makine ve endüstri mühendisliğinin yanı sıra bilimsel araştırma yapan kurumlarda da kullanıldığını bildirdi.

İvedik'te yakın zamanda faaliyete başlayacak olan Teknopark Ankara'da yerlerini alacaklarını anlatan Oral, üretimin yanı sıra Ar-Ge faaliyetlerinin bir kısmını da yeni teknoparkta yapacaklarını kaydetti.