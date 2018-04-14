Türk ordusunun rüya projesi TF-2000'in beyni hazır

TF-2000, dünyanın süper güçleri İngiltere ve Fransa’nın bile elinde çok az sayıda bulunan balistik füzelere karşı koruma bölge hava savunma gemileri sınıfında.

TF-2000, savaş gemisinden 4 adet üretilmesi düşünülüyor. Birim maliyeti uzmanların tahminlerine göre 1 milyar dolar olarak ön görülüyor. TF-2000 projesi bünyesinde birçok yeniliği barındırıp Türk donanmasının gücüne güç katacak.

PROJENİN AMACI VE GELİŞİMİ