Türk ordusunun rüya projesi TF-2000'in beyni hazır
TF-2000 Milli Hava Savunma Fırkateyni'nin beyni durumundaki Çok Amaçlı Faz Dizinli Radar CAFRAD’ın fabrika kabul testleri başarıyla tamamlanıp platform testleri için Gabya sınıfı bir fırkateynin helikopter pistine montajına başlandı. bu testelerin de 2018 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor.
- star.com.tr
TF-2000, dünyanın süper güçleri İngiltere ve Fransa’nın bile elinde çok az sayıda bulunan balistik füzelere karşı koruma bölge hava savunma gemileri sınıfında.
TF-2000, savaş gemisinden 4 adet üretilmesi düşünülüyor. Birim maliyeti uzmanların tahminlerine göre 1 milyar dolar olarak ön görülüyor. TF-2000 projesi bünyesinde birçok yeniliği barındırıp Türk donanmasının gücüne güç katacak.
PROJENİN AMACI VE GELİŞİMİ
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