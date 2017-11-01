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Türk savaş gemileri ASELSAN sayesinde vurulamayacak

ASELSAN tarafından geliştirilen deniz elektronik harp sistemleri sayesinde Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı su üstü ve su altı unsurların düşman tarafından vurması zorlaşıyor.

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ASELSAN tarafından geliştirilen deniz elektronik harp sistemleri savaş gemilerimizi koruması altına alıyor. Düşman tarafından atılan güdümlü mermi veya torpidolara karşı koruma sağlayan sistemler gemi üzerine gelen mühimmatları yanıltabiliyor.
 
Denizaltılardan su üstü platformlarına taarruz maksatlı kullanılan torpidolara karşı icra edilecek torpido sakınma ve aldatma harekâtını desteklemek maksadıyla kullanılmak için üretilen HIZIR 6 hedefi aynı anda takip edebiliyor.
 
Bir diğer ürün olan ZOKA ise sakınma manevrasının başarısını arttıracak şekilde torpidoların aldatılması ve karıştırması ile gürültü engeli yaratarak platforma hayati zaman kazandıyor.
 
ZARGANA ise temel olarak, denizaltı sensör/sistemlerinden elde edilen verileri kullanarak tespit, konumlandırma ve sınıflandırma işlevi ile sualtı tehdit durumunu belirliyor. Tehdit durumuna bağlı olarak sakınma manevrası önerileri sunuyor ve akustik karıştırıcı dekoylar ile aldatıcı dekoyların belirli bir taktik paternine göre atılmasını gerçekleştirebiliyor.
 
ASELSAN tarafından geliştirilen deniz elektronik harp sistemleri HIZIR, ZOKA ve ZARGANA'nın genel özellikleri ve kullanım alanları:
 
ASELSAN HIZIR Su Üstü Gemileri için Torpido Karşı Tedbir Sistemi
 
ASELSAN HIZIR temel konfigürasyonu
Torpido Tespit Dizini
Çekilebilir Dekoy
Çekme Kablosu
Vinç
Vinç Uzak Kontrol Birimleri
Elektronik Kabinet
Kontrol/Gösterge Üniteleri
Sarf Edilebilir Dekoy Lançerleri
Lançer Kontrol Birimleri 
Sarf Edilebilir Dekoy
Sistemin temel teknik özellikleri
Tespit, Teşhis, Sınıflandırma
Uzun menzilden torpido tespiti
Hassas konumlandırma
Tehdit veritabanı ile Sınıflandırma
Karar Destek
Kullanıcı Konsolları (SHM/KÜ)
Kullanıcı tanımlı karşı tedbir taktikleri
Savaş Yönetim Sistemi arayüzü
Sonar arayüzü 
Karşı Tedbir İmkanları
Genişbant yüksek güçlü akustik karşı tedbir
Hareketli Aldatıcı / Karıştırıcı (Gürültü Yayıcı)
Diğer Özellikler​
Açık Mimari
Değişik tür ve sınıftaki torpidolara karşı kullanım imkanı
Çoklu hedef takibi (6 adet – opsiyonel olarak arttırılabilir)
 
ZOKA - Torpidolara Karşı Akıllı Akustik Savunma Dekoyu
Su üstü gemileri ve denizaltılar için 
Otomatik programlama 
Hedef benzetiminde yüksek sadakat 
Uzun çalışma süresi 
Sakınma için hayati saniyeler
 
ASELSAN ZOKA; sakınma manevrasının başarısını arttıracak şekilde torpidoların aldatılması ve karıştırması ile gürültü engeli yaratarak platforma hayati zaman kazandırır.
 
ASELSAN ZOKA; Modern sinyal işleme ve karıştırma tekniklerini durum farkındalığı ile birlikte kullanarak atıştan sonra da uygulayacağı taktiği otomatik olarak seçebilmektedir.​
ASELSAN ZOKA İmkan ve Kabiliyetleri​
Karıştırıcı Dekoylar
Köreltme yeteneği 
Programlanabilme yeteneği 
Denizaltının operasyonel derinliği ile uyumluluk 
Tüm torpidolara ulaşmayı sağlayan geniş frekans bandı 
Aldatıcı Dekoylar
Gerçek eko yansıtılması 
Üzerindeki itki sistemi ile hareket kabiliyeti 
Programlanabilme yeteneği 
Denizaltının operasyonel derinliği ile uyumluluk 
Tüm torpidolara uygun geniş frekans bandı 
Programlanabilirlik
Taktik farkındalık
Torpido davranışını izleme
Mevcut en uygun sakınma taktiğinin seçilmesi
Atış öncesi programlanabilirlik
Hedef Benzetimi
Hedef gürültüsü yayımı
Hedefle orantılı hareket
Aktif sonar sinyali yansıtma
​Gürültü Barajı
Torpido alışını engelleyecek seviyede yayın
Dar ve geniş band karıştırma
Programlanabilir karıştırma taktiği
Gürültü barajının hareketi
 
ZARGANA - Denizaltı Torpido Karşı Tedbir Sistemi
ASELSAN ZARGANATM  temel olarak, denizaltı sensör/sistemlerinden elde edilen verileri kullanarak tespit, konumlandırma ve sınıflandırma işlevi ile sualtı tehdit durumunu belirler. Tehdit durumuna bağlı olarak sakınma manevrası önerileri sunar ve akustik karıştırıcı dekoylar ile aldatıcı dekoyların belirli bir taktik paternine göre atılmasını gerçekleştirir.​
Sistemin Temel Fonksiyonları
Entegre edildiği platform verilerinin alınması ve işlenmesi 
Tehdit verilerinin alınması ve işlenmesi 
Sonar verilerinin alınması ve işlenmesi 
Sakınma Taktiği Önerisi 
Gösterge ve Uyarı imkânları 
Lançer Kontrol Yeteneği 
Genel Özellikler
Bilgisayar Temelli Benzetim Modeli 
Karıştırıcı Dekoylar 
Aldatıcı Dekoylar 
Karar Destek Sistemi 
Mukavim Tekne Dışı Lançer Kontrolü 
Teknik Özellikler
Bilgisayar Temelli Benzetim Modeli
Hidrodinamik, Akustik ve Fiziksel Parametrelere Dayalı Şekilde Torpido, Karıştırıcı/Aldatıcı Dekoy, Suüstü Gemiler ve Denizaltılar Modelleme 
Hedef Uyarısı İçin Platform Sonar Modelleri 
İstatistiki Verilere Dayalı Sakınma Olasılığı Hesabı 
Dil Seçimi (Türkçe/İngilizce) 
Karar Destek Sistemi
Tespit, Sınıflandırma, Konumlandırma Algoritmaları 
Lançer Kontrol 
Sualtı Komuta Kontrol Sistemine Tam Entegrasyon 
Operatör Kontrol Ünitesi 
Operasyon Modları 
Uzaktan Komuta Edilebilir Bilgisayar Tabanlı İstasyon veya Konsol 

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