Türk savaş gemileri ASELSAN sayesinde vurulamayacak

ASELSAN tarafından geliştirilen deniz elektronik harp sistemleri savaş gemilerimizi koruması altına alıyor. Düşman tarafından atılan güdümlü mermi veya torpidolara karşı koruma sağlayan sistemler gemi üzerine gelen mühimmatları yanıltabiliyor.

Denizaltılardan su üstü platformlarına taarruz maksatlı kullanılan torpidolara karşı icra edilecek torpido sakınma ve aldatma harekâtını desteklemek maksadıyla kullanılmak için üretilen HIZIR 6 hedefi aynı anda takip edebiliyor.

Bir diğer ürün olan ZOKA ise sakınma manevrasının başarısını arttıracak şekilde torpidoların aldatılması ve karıştırması ile gürültü engeli yaratarak platforma hayati zaman kazandıyor.

ZARGANA ise temel olarak, denizaltı sensör/sistemlerinden elde edilen verileri kullanarak tespit, konumlandırma ve sınıflandırma işlevi ile sualtı tehdit durumunu belirliyor. Tehdit durumuna bağlı olarak sakınma manevrası önerileri sunuyor ve akustik karıştırıcı dekoylar ile aldatıcı dekoyların belirli bir taktik paternine göre atılmasını gerçekleştirebiliyor.

ASELSAN tarafından geliştirilen deniz elektronik harp sistemleri HIZIR, ZOKA ve ZARGANA'nın genel özellikleri ve kullanım alanları:

ASELSAN HIZIR Su Üstü Gemileri için Torpido Karşı Tedbir Sistemi

ASELSAN HIZIR temel konfigürasyonu

Torpido Tespit Dizini

Çekilebilir Dekoy

Çekme Kablosu

Vinç

Vinç Uzak Kontrol Birimleri

Elektronik Kabinet

Kontrol/Gösterge Üniteleri

Sarf Edilebilir Dekoy Lançerleri

Lançer Kontrol Birimleri

Sarf Edilebilir Dekoy

Sistemin temel teknik özellikleri

Tespit, Teşhis, Sınıflandırma

Uzun menzilden torpido tespiti

Hassas konumlandırma

Tehdit veritabanı ile Sınıflandırma

Karar Destek

Kullanıcı Konsolları (SHM/KÜ)

Kullanıcı tanımlı karşı tedbir taktikleri

Savaş Yönetim Sistemi arayüzü

Sonar arayüzü

Karşı Tedbir İmkanları

Genişbant yüksek güçlü akustik karşı tedbir

Hareketli Aldatıcı / Karıştırıcı (Gürültü Yayıcı)

Diğer Özellikler​

Açık Mimari

Değişik tür ve sınıftaki torpidolara karşı kullanım imkanı

Çoklu hedef takibi (6 adet – opsiyonel olarak arttırılabilir)

ZOKA - Torpidolara Karşı Akıllı Akustik Savunma Dekoyu

Su üstü gemileri ve denizaltılar için

Otomatik programlama

Hedef benzetiminde yüksek sadakat

Uzun çalışma süresi

Sakınma için hayati saniyeler

ASELSAN ZOKA; sakınma manevrasının başarısını arttıracak şekilde torpidoların aldatılması ve karıştırması ile gürültü engeli yaratarak platforma hayati zaman kazandırır.

ASELSAN ZOKA; Modern sinyal işleme ve karıştırma tekniklerini durum farkındalığı ile birlikte kullanarak atıştan sonra da uygulayacağı taktiği otomatik olarak seçebilmektedir.​

ASELSAN ZOKA İmkan ve Kabiliyetleri​

Karıştırıcı Dekoylar

Köreltme yeteneği

Programlanabilme yeteneği

Denizaltının operasyonel derinliği ile uyumluluk

Tüm torpidolara ulaşmayı sağlayan geniş frekans bandı

Aldatıcı Dekoylar

Gerçek eko yansıtılması

Üzerindeki itki sistemi ile hareket kabiliyeti

Programlanabilme yeteneği

Denizaltının operasyonel derinliği ile uyumluluk

Tüm torpidolara uygun geniş frekans bandı

Programlanabilirlik

Taktik farkındalık

Torpido davranışını izleme

Mevcut en uygun sakınma taktiğinin seçilmesi

Atış öncesi programlanabilirlik

Hedef Benzetimi

Hedef gürültüsü yayımı

Hedefle orantılı hareket

Aktif sonar sinyali yansıtma

​Gürültü Barajı

Torpido alışını engelleyecek seviyede yayın

Dar ve geniş band karıştırma

Programlanabilir karıştırma taktiği

Gürültü barajının hareketi

ZARGANA - Denizaltı Torpido Karşı Tedbir Sistemi

ASELSAN ZARGANATM temel olarak, denizaltı sensör/sistemlerinden elde edilen verileri kullanarak tespit, konumlandırma ve sınıflandırma işlevi ile sualtı tehdit durumunu belirler. Tehdit durumuna bağlı olarak sakınma manevrası önerileri sunar ve akustik karıştırıcı dekoylar ile aldatıcı dekoyların belirli bir taktik paternine göre atılmasını gerçekleştirir.​

Sistemin Temel Fonksiyonları

Entegre edildiği platform verilerinin alınması ve işlenmesi

Tehdit verilerinin alınması ve işlenmesi

Sonar verilerinin alınması ve işlenmesi

Sakınma Taktiği Önerisi

Gösterge ve Uyarı imkânları

Lançer Kontrol Yeteneği

Genel Özellikler

Bilgisayar Temelli Benzetim Modeli

Karıştırıcı Dekoylar

Aldatıcı Dekoylar

Karar Destek Sistemi

Mukavim Tekne Dışı Lançer Kontrolü

Teknik Özellikler

Bilgisayar Temelli Benzetim Modeli

Hidrodinamik, Akustik ve Fiziksel Parametrelere Dayalı Şekilde Torpido, Karıştırıcı/Aldatıcı Dekoy, Suüstü Gemiler ve Denizaltılar Modelleme

Hedef Uyarısı İçin Platform Sonar Modelleri

İstatistiki Verilere Dayalı Sakınma Olasılığı Hesabı

Dil Seçimi (Türkçe/İngilizce)

Karar Destek Sistemi

Tespit, Sınıflandırma, Konumlandırma Algoritmaları

Lançer Kontrol

Sualtı Komuta Kontrol Sistemine Tam Entegrasyon

Operatör Kontrol Ünitesi

Operasyon Modları

Uzaktan Komuta Edilebilir Bilgisayar Tabanlı İstasyon veya Konsol