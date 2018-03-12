Türk savunma sanaayiinden Katar'da gövde gösterisi

Fuarın açılışına Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Savunma Sanayii Müsteşarı (SSM) İsmail Demir de katıldı.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Sani’nin himayelerinde ve Katar Silahlı Kuvvetleri’nin ev sahipliğinde icra edilen DIMDEX 2018'de, 180'in üzerinde firma ürünlerini sergilerken, 90 ülkeden katılımcı bekleniyor.

Deniz savunma sanayisine yönelik bir etkinlik olarak başlayan DIMDEX, yıllar içinde kapsamı genişletilerek havacılık, elektronik sistemler ve kara sistemlerinin de sergilendiği bir fuara dönüştü.

Türkiye, fuara SSM koordinatörlüğünde, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği ve 33 firma ile katılım sağlıyor. Söz konusu firmaların stantlarının kapladığı alanının büyüklüğü 2 bin 413 metrekareyi buluyor.

Türkiye'den UNIFO, Garanti Giyim, TRANSVARO, DEARSAN, TÜBİTAK BİLGEM, MILSOFT, Meteksan Savunma, SDT, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, TAIS, ASELSAN, İŞBİR Elektrik, Nurol Makina, Sarsılmaz, ROKETSAN, Gül Otomotiv, HAVELSAN, Yonca-Onuk, Aksa Run Flat (TEKCAN), TURMAKS, SİMBT, AVS, Kale Havacılık, Medyacity, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, AN GRUP, ANKAREF, Kale Kalıp, DESAN, Akademi Sancak, CTECH, TÜBİTAK SAGE ve SBI Bilişim, fuara katılarak ürün ve kabiliyetlerini sergiliyor.

Türk firmaları, zırhlı araç, kamikaze drone, yüksek süratli bot, silah sistemleri, mühimmatlar, simülatör konularındaki çözümleriyle ilgi görüyor.

Canikli, Akar ve Demir açılış töreninin ardından Türk firmalarının stantlarını gezdi, ürünler ve projeler hakkında bilgi aldı.

Türkiye, Körfez Bölgesi'ndeki ülkelerle savunma sanayisinde iş birliğine büyük önem veriyor. Söz konusu ülkelerle iş birliğinin her alanda daha da gelişmesi amaçlanıyor.

Karşılıklı güven, ortak değer ve çıkarlara dayanan ilişkilerin daha ileri noktalara taşınmasının, iş birliğiyle üretilecek ürünlerin ihracatının hem Türkiye’nin hem de bölge ülkelerin silahlı kuvvetlerinin gelişmesine, aynı zamanda da bölgede istikrar ve güvenliğin tesisine katkıda bulunacağı değerlendiriliyor.