Türk Telekom müzik 2016 yılında da müzikseverleri coşturdu
Türk Telekom Müzik, 2016’da da müzikle kullanıcılarının her anını keyiflendirdi. 2016’da en çok indirilen albüm Tarkan’ın ‘Ahde Vefa’ albümü, en çok dinlenen sanatçı Demet Akalın, en çok dinlenen şarkı ‘Cevapsız Çınlama’ oldu.
- YELDA ŞUMNULU
Türk Telekom Müzik, 2016 yılında uçtan uca yenilenerek, sunduğu benzersiz müzik deneyiminin yanı sıra milyonlarca yerli ve yabancı müzikten oluşan geniş arşiviyle kullanıcılarına müzik ve eğlence dolu bir 2016 yaşattı. En yeni şarkıları kullanıcılarına sınırsız, HD kalitede ve çevrimdışı dinleme özellikleri ile sunan Türk Telekom Müzik, yıl boyunca gerçekleştirdiği çeşitli etkinliklerle de müziği hayatın her anına taşıdı. Türk Telekom Müzik, zengin müzik arşivini kullanıcılarının müzik zevkine ve dinleme tercihlerine göre özelleştirerek 1 milyona yakın şarkı ve radyo listesiyle sundu. Türk Telekom, Türk Telekom Müzik ile 2016 boyunca en çok dinlenen sanatçılar, en çok dinlenen listeler, en çok indirilen albümler, en uzun süre zirvede kalanlar ve en çok tercih edilen türler kategorilerinde ilkleri belirledi. 2016’nın en çok dinlenen sanatçılarında Demet Akalın zirvede yer aldı. Demet Akalın’ı takip eden isimler Hande Yener, Murat Boz, Sıla, İrem Derici, Tarkan oldu.
EN ÇOK İNDİRİLEN TARKAN
Tarkan’ın 2016’da çıkardığı ‘Ahde Vefa’ albümü bu yılın en çok indirilen albümü oldu. Çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Zülfü Livaneli şarkılarının yer aldığı ‘Zülfü Livaneli 50. Yıl Bir Kuşaktan Bir Kuşağa’ albümü bu yılın en çok indirilen ikinci albümü olurken Demet Akalın ‘Rakipsiz’, Sıla ‘Mürekkep’ ve Harun Kolçak ‘Çeyrek Asır’ yılın en çok indirilen diğer albümleri oldu. Türk Telekom Müzik platformunda yer alan listelerden en çok tercih edilenler ‘Herkes Bunları Dinliyor’, ‘Bu Hafta Yeni Neler Var?’, ‘Dünya Müzik Listelerinden’ ve ‘Türk Halk Müziği’ oldu.
TTT Ödeme Hizmetleri BDDK’dan lisans aldı
Türk Telekom’un, müşterilerine yeni nesil ödeme hizmetleri sunmak amacıyla hayata geçirdiği iştiraki TT Ödeme Hizmetleri A.Ş, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) Ödeme Hizmetleri lisansını aldı. Aldıkları lisans ile Türk Telekom olarak teknolojinin gücüyle müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceklerini vurgulayan Türk Telekom Dijital Ödeme Sistemleri Direktörü Zeynep Bosna “Dijital ödeme hizmetlerinin yaygınlaşması ve mobil ödeme yöntemlerinin artması, hem kayıt içi ekonominin gelişmesi hem de güvenlik açısından önemli gördüğümüz bir gelişme. 2013 yılında yürürlüğe giren ve fatura ödeme, ödeme hizmeti ve elektronik para hizmeti sunan operatörler de dâhil olmak üzere birçok finansal kuruluşun faaliyetleri düzenleyen 6493 sayılı kanuna istinaden Türk Telekom olarak ödeme hizmeti faaliyetlerimizi sürdürebilmek adına Nisan 2013 tarihinde Türk Telekom Ödeme Hizmetleri şirketini kurduk” dedi.
‘CEVAPSIZ ÇINLAMA’ ZİRVEDEN İNMEDİ
2016’da en uzun süre zirvede kalan şarkı olarak yılın yükselen yıldızı Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman işbirliğindeki ‘Cevapsız Çınlama’ adlı şarkı oldu. Türk Telekom Müzik platformu kullanıcılarının bu yıl en çok tercih ettiği türler ise pop, rock ve arabesk olarak sıralandı. Türk Telekom Müzik, 2016’da da pek çok yeni albümü ve single’ı da ilk kez kullanıcılarıyla buluşturarak, onlara bir müzik deneyimi yaşattı. Aralarında Manuş Baba-Değmez, Selami Şahin-Kolay Değil parçalarının ve İrem Derici-Dantel, Berkay-Arabesk, Demet Akalın-Rakipsiz albümlerinin de yer aldığı 111 albüm ve single, ilk kez Türk Telekom Müzik dinleyicileri ile buluştu.
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