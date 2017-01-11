Türk Telekom müzik 2016 yılında da müzikseverleri coşturdu

Türk Telekom Müzik, 2016 yılında uçtan uca yenilenerek, sunduğu benzersiz müzik deneyiminin yanı sıra milyonlarca yerli ve yabancı müzikten oluşan geniş arşiviyle kullanıcılarına müzik ve eğlence dolu bir 2016 yaşattı. En yeni şarkıları kullanıcılarına sınırsız, HD kalitede ve çevrimdışı dinleme özellikleri ile sunan Türk Telekom Müzik, yıl boyunca gerçekleştirdiği çeşitli etkinliklerle de müziği hayatın her anına taşıdı. Türk Telekom Müzik, zengin müzik arşivini kullanıcılarının müzik zevkine ve dinleme tercihlerine göre özelleştirerek 1 milyona yakın şarkı ve radyo listesiyle sundu. Türk Telekom, Türk Telekom Müzik ile 2016 boyunca en çok dinlenen sanatçılar, en çok dinlenen listeler, en çok indirilen albümler, en uzun süre zirvede kalanlar ve en çok tercih edilen türler kategorilerinde ilkleri belirledi. 2016’nın en çok dinlenen sanatçılarında Demet Akalın zirvede yer aldı. Demet Akalın’ı takip eden isimler Hande Yener, Murat Boz, Sıla, İrem Derici, Tarkan oldu.

EN ÇOK İNDİRİLEN TARKAN

Tarkan’ın 2016’da çıkardığı ‘Ahde Vefa’ albümü bu yılın en çok indirilen albümü oldu. Çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Zülfü Livaneli şarkılarının yer aldığı ‘Zülfü Livaneli 50. Yıl Bir Kuşaktan Bir Kuşağa’ albümü bu yılın en çok indirilen ikinci albümü olurken Demet Akalın ‘Rakipsiz’, Sıla ‘Mürekkep’ ve Harun Kolçak ‘Çeyrek Asır’ yılın en çok indirilen diğer albümleri oldu. Türk Telekom Müzik platformunda yer alan listelerden en çok tercih edilenler ‘Herkes Bunları Dinliyor’, ‘Bu Hafta Yeni Neler Var?’, ‘Dünya Müzik Listelerinden’ ve ‘Türk Halk Müziği’ oldu.