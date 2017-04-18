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Turkcell Global Bilgi, 5. Müşteri Hizmetleri & Deneyimi Zirvesi’nin Ana Sponsoru Oldu

Ana sponsorluğunu Turkcell Global Bilgi’nin üstlendiği “5. Müşteri Hizmetleri ve Deneyimi Zirvesi” 3 Mayıs 2017 Çarşamba günü İstanbul Hilton Bosphorus Hotel’de düzenlenecek. “Müşteri Deneyiminde Dijital Dönüşüme Devam” teması ile gerçekleşecek zirveye müşteri hizmetlerinde dijital kanalları etkin bir şekilde kullanan birçok kurumun temsilcisi katılacak.

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Müşteri hizmetleri ile ilgili gündemlerin masaya yatırıldığı, tüm paydaşların bilgi paylaşımı yaptığı ilk platform olma özelliği taşıyan 5. Müşteri Hizmetleri ve Deneyimi Zirvesi 3 Mayıs 2017 Çarşamba günü İstanbul Hilton Bosphorus Hotel’de düzenlenecek. Zirvede, çok kanallı müşteri deneyiminde yaşanan dönüşüm ve Endüstri 4.0’ın Müşteri Hizmetleri alanındaki yansımaları başta olmak üzere, sektör bazlı en iyi müşteri deneyimi örnekleri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki soru işaretlerine cevaplar, yapay zekanın müşteri hizmetlerinde kullanımı, mobil müşteri deneyimi  gibi sıcak gündemi oluşturan konular sektör profesyonelleri tarafından ele alınacak.

Bu yıl 5.si düzenlenecek olan “Müşteri Hizmetleri ve Deneyimi Zirvesi”ne ana sponsor olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü  Çağatay Aynur, “Müşteri deneyimi iş hayatındaki kavramları radikal biçimde değiştiriyor. Teknoloji sayesinde tüketicinin zaman ve mekân bağımsız her konu hakkında bilgi sahibi olabildiği bir ortamda markaların rekabet avantajı sağlayabilmesinin tek yolu müşterilerine sunduğu deneyimin farklılaşmasından geçiyor. Bu doğrultuda, vizyonumuzu “Müşteri Deneyimi Çözümleri Merkezi” olarak konumlandırdık ve çalışmalarımızı bu hedef çerçevesinde şekillendirdik. Geçtiğimiz yıl Müşteri Deneyimi Tasarımı Ekibimizi kurarak şirketimizi geleceğe taşıyacak en önemli adımı attığımız düşünüyorum. Bu ekibin çalışmaları sayesinde markaların müşterileri ile olan tüm temas noktalarını detaylı analiz ederek müşteri deneyimini farklılaştıracak çözümler sunmaktayız. 5. Müşteri Hizmetleri & Deneyimi Zirvesi, farklı çözüm ve hizmetlerimizi sektör profesyonelleriyle buluşturmak adına güzel bir fırsat olacak.” dedi.

Zirve kapsamında Bankacılık, Sigorta, E-ticaret, Perakende ve Enerji, sektörleri olmak üzere Beyaz Eşya, Online Oyunlar, Belediyecilik ve İnovatif Platformlar sektörlerinde faaliyet gösteren, müşteri hizmetlerinde dijital kanalları etkin bir şekilde kullanan birçok kurumun temsilcileri sunumlarıyla farklılaşan deneyimlerini paylaşacaklar.  

Müşteri Hizmetleri ve Deneyimi Zirvesi ile ilgili tüm bilgilere www.musterihizmetlerizirvesi.com.tr adresinden ulaşabilir.

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