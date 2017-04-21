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Turkcell Şipşarj ile restoranlarda priz arama derdi sona eriyor

Turkcell, restoranlarda priz arama telaşını sonlandırıyor. Cep telefonu kullanıcılarının en büyük problemlerinden şarj etme sorunu, kablosuz şarj ünitesi Turkcell Şipşarj ile ortadan kalkıyor.

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Turkcell’in, kablosuz şarj istasyonu üreticisi Fluxport ile geliştirdiği Şipşarj, Midpoint ve Welldone’ın İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’daki toplam 25 restoranında müşterilere hizmet verecek. Midpoint ve Welldone restoranlarına gelen cep telefonu kullanıcıları, yemek siparişi verirken masasına Turkcell Şipşarj da isteyebilecek. 

Teknolojideki ismi ‘yaşam enerjisi’

Küresel standartlara uygunluğu ifade eden ‘yaşam enerjisi’ anlamındaki ‘Oi’ teknolojisine sahip Turkcell Şipşarj ile aynı anda iki telefon kablosuz olarak şarj edilebiliyor. Turkcell Şipşarj, kablosuz şarj özelliği taşımayan telefonlarda da kullanılabiliyor. Aynı zamanda USB girişlerden kabloyla da şarj imkanı veren ürün, 20.000 mAh gücünde batarya içeriyor.

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