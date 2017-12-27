Turkcell Teknoloji Ar-Ge Merkezi sektörün en iyisi seçildi

Turkcell Teknoloji’nin Ar-Ge çalışmaları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 6. Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Zirvesi’nde ödülle taçlandırıldı. En iyi Ar-Ge merkezlerinin ödüllendirildiği etkinlikte, Turkcell Teknoloji Ar-Ge Merkezi “Bilgisayar ve İletişim Sektörü” kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Turkcell Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, şirket adına ödülü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’den aldı.

“Bu ödül Ar-Ge çalışmalarımızın meyvesi”

Bu ödülün kendileri için önemini vurgulayan Turkcell Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, şunları söyledi: “Türkiye’nin teknolojide tüketen değil, üreten ülke olması için çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü her fırsatta dile getiriyoruz. Ar-Ge çalışmalarımız bu anlayışın temelini oluşturuyor. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 788 ulusal, 79 uluslararası patent başvurusuyla sektörümüzde lider konumdayız. Turkcell Teknoloji’de yılda 300’e yakın proje yapılıyor. Bu projeleri odak alanlarımıza göre konsolide edilmiş haliyle yaklaşık 50 civarında çerçeve projeye dönüştürüp Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza Ar-Ge Merkezi yükümlülüklerimiz kapsamında her yıl anlatıyoruz. Layık görüldüğümüz bu ödül, bizim için çalışmalarımızın meyvesi niteliğinde. Gurur duyuyoruz.”

“Hedef ‘İnsan Merkezli Akıllı Toplum’ dönüşümüne öncülük”



Patent kültürünü yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirten Öztürk; “Şirket içerisinde bilinirliliğiyle marka değerini artırmak amacıyla Turkcell Teknoloji’nin giriş alanına bir patent duvarı inşa ettirdik. Patent başvurusunda kendi sektörün lider durumda bulunan Turkcell Teknoloji’nin tescillenen 300’ün üzerinde patent belgesinin bulunduğu patent duvarımızı yakın bir zaman önce patent ve buluş sahibi mühendislerimizin katılımıyla açtık. Hedefimiz, Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasında lider özel sektör gücü olmak. Bu bağlamda yaratılan Ar-Ge hacmiyle ortaya çıkan yenilikçi ürün ve servislerle ‘İnsan Merkezli Akıllı Toplum’ dönüşümüne öncü katkı sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Ülkemizdeki Ar-Ge ve tasarım merkezleri çalışmalarının ele alındığı Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Zirvesi’nde, bu merkezlerde tohumları atılan projeler ve bu projeler sayesinde hayata geçirilen yeni teknolojiler de konuşuldu.