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Turkcell’den tüm müşterilerine çifte yeni yıl hediyesi

Turkcell’liler yeni yılı çifte hediyeyle kutlayacak. ‘Salla Kazan’la 2018’de özel hediyelere kavuşacak olan Turkcell’liler, Instagram’ı da sınırsız kullanarak yeni yıl mutluluğunu sevdikleriyle doyasıya paylaşabilecek.

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Turkcell müşterileri 2018’i iki yeni hediyeyle karşılayacak. Turkcell’in kısa zamanda efsane olan ‘Salla Kazan’ kampanyası yeni yılda birbirinden özel hediyeler kazandıracak. ‘Salla Kazan’ yeni yıl hediye kampanyasıyla 18 Ocak’a kadar sallayanlar, cep telefonu, tablet, oyun konsolu gibi birçok özel hediyeye sahip olacak. Aynı zamanda Turkcell Hesabım uygulaması üzerinden ‘Salla Kazan’ yapan Turkcell’liler, internet, dakika ile TV+, BiP ve fizy servislerine ücretsiz abonelik kazanmaya da devam edecek.

İkinci sürprizi sınırsız Instagram

Turkcell, kullanıcılar 2018’i karşılarken yeni yılın mutluluğunu ve sevincini yakınlarıyla rahatça paylaşabilsinler diye, çok özel bir hediye hazırladı. Buna göre yeni yıl coşkusunun en çok yaşandığı zaman dilimi olan 31 Aralık günü saat 18:00’den itibaren tüm Turkcell müşterilerinin Instagram kullanımları sınırsız olacak. 2 Ocak gününe kadar sürecek kampanyada Instagram üzerinden fotoğraf, video ve hikaye paylaşımları, kullanıcıların data paketlerinden düşmeyecek. Tüm Turkcell’lilerin faydalanabileceği bu yeni yıl hediyesiyle kullanıcılar, 2018’e girerken Instagram’ı GB hesabı yapmadan doyasıya kullanabilecek.

Turkcell’in şimdiden efsane olan ‘Salla Kazan’ kampanyasıyla bugüne kadar 13 milyon Turkcell müşterisi, 214 milyon hediye kazanırken, Hesabım uygulaması da 25 milyon kez indirildi.

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