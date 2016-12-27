Türkiye 4. devrime hazırlanıyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, sanayi devrimine yönelik çalışmalar yürüten "Türkiye'nin Dijital Dönüşümü Platformu"nun ilk toplantısının yarın olduğunu belirterek, "Sanayi devrimi ile ilgili hazırlık çalışmalarını değerlendirip, bunun bütçesini ele alacağız." dedi.

Bakan Özlü, Türkiye'nin 4. Sanayi Devrimi'ne yönelik hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

1. DEVRİMİ 100 YIL GERİDEN TAKİP ETTİK

Özlü, söz konusu toplantıda sanayi devrimi ile ilgili hazırlık çalışmalarının değerlendirileceğini ve bunun bütçesinin ele alınacağını ifade etti. Bütçenin kesinleşen büyüklüğünün 2017 yılı içindeki çalışmalarla ortaya konulacağını dile getiren Özlü, "Toplantıda, devletin ve özel sektörün katkısının ne olacağı belirlenecek. Biz 1. Sanayi Devrimi'ni yaklaşık 100 yıl geriden takip ettik. 4. Sanayi Devrimi'nde aradaki fark çok fazla değil, 3-4 yıl bir farkla takip ediyoruz. İnşaallah, bu çalışmalarla bu açığı kapatacağız ve Türkiye 4. Sanayi Devrimi'ni ıskalamayacak. Bu açığı kapatacağız ve öncü olacağız." dedi.

TÜRKİYE'NİN SANAYİ DEVRİMİ OLACAK

Sanayi devrimi konusunda diğer ülkelerin çalışmalarına değinen Özlü, "Almanya bu konuda öncülük ediyor. Japonya'da bu konuda yürütülen önemli çalışmalar var. Japonlar, Almanların 'Endüstri 4.0' olarak tanımladıkları kavrama, 'Süper Toplum 5.0' diyorlar. Onlar teknolojinin toplumun dönüşümüne olan etkilerini biraz daha fazla dikkate alarak bunu söylüyorlar." diye konuştu.

Özlü, sanayi devrimi modellerinin farklı ülkelerde değişik isimlerle anıldığını belirterek, "Türkiye'nin sanayi devriminin de özel bir adı olacak. Aslında muhtelif isimler üzerinde epey bir çalışma yaptık, ama hiç birisi tam içimize sinmedi. Bu çalışmalarla isim ortaya çıkacak. Bu, Türkiye'nin sanayi devrimi olacak, kopya etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Özlü, 4. Sanayi Devrimi'nin, Türkiye'nin en büyük sorunu olan teknoloji açığına çözüm getirebileceğini de sözlerine ekledi.