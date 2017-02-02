Türkiye, 5G ile ne zaman buluşacak?

2015 yılında Türk Telekom’un 175. yıl dönümü etkinliğine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gündemde 4G ihalesi var. Ama dünya 5G’yi konuşuyor. 4G’yle hiç zaman kaybetmeyelim sözleri ile birlikte başlayan 5G tartışmalarında ilk soru, doğrudan 5G'ye mi geçeceğiz? olmuştu.

Ancak, o dönemde ve günümüzde 5G Teknolojisinin gelişimi devam ettiği için böyle bir şey imkansızdı ve 1 Nisan 2016 tarihinde 4.5G teknolojisi hayatımıza girdi.

GSM operatörleri bir yandan 4.5G'nin kapsama alanını genişletirken, diğer yandan 5G için çalışmalara başladılar.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ise, bugün yaptığı açıklamada Türkiye'nin 5G konusunda dünya ile eş zamanlı hareket edeceğinin altını çizdi.

Türkiye, 5G konusunda oldukça hızlı adımlar atacak!

5G teknolojisinin uygulamaya girmesi ile birlikte endüstri uygulamalarının çok daha gelişeceğini ve akıllı ulaşım sistemleri için çalışmaların hızlanarak uygun bir altyapı kurulacağını vurgulayan Bakan Arslan, 2020'de 5G teknolojisini Türkiye'ye getirmeleri gerektiğini belirtiyor.

Ülkemizde 4.5G'yi kullanan yaklaşık 51 milyon kullanıcı bulunduğunu belirten Arslan, 5G konusunda artık dünya ülkelerinin peşinden gitmeyi değil, dünya ile eş zamanlı olarak uygulamayı ve gerektiğinde yurt dışına ihraç edecek hale gelebilmeyi hedeflediklerini belirtiyor.

2 Şubat 2017 haber güncellemesi: Bir televizyon programına konuk olan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan konuşmasında, 2020 yılında dünya ile eş zamanlı olarak 5G'ye geçiş yapacağız sözlerine yer verdi.