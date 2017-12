Türkiye bilim ve teknolojide de lider olacak

Sadece 2017 yılı içinde 426 adet Ar-Ge, 130 adet Tasarım Merkezi açtık" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün katılımlarıyla "6. Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Zirvesi" gerçekleştirildi. ATO Congresium’da gerçekleştirilen törende çok sayıda sektör temsilcisi yer aldı. Açılış konuşması kapsamında Ar-Ge ve tasarımın, dijital dönüşüm sürecinin anahtar kavramları olduğunu ifade eden Bakan Özlü, Ar-Ge’ye ve tasarıma yatırım yapanların, bu iki kavramı üretimin merkezine koyanların, her koşulda kazanacaklarını söyledi. Bakan Özlü, "Ar-Ge’ye yatırım, en kazançlı yatırımdır. Her fırsatta ifade ettiğim gibi; Ar-Ge’ye yatırım, külfet değil nimettir. Yapılan araştırmalar, net olarak şunu göstermektedir ki ihracat ile Ar-Ge harcamaları arasında doğrudan bir ilişki vardır. Yani Ar-Ge’ye yatırım yaptıkça, ihracat artmaktadır. Sürdürülebilir ihracat için, Ar-Ge ve inovasyon zorunludur. Türkiye’nin lokomotifi ihracat, ihracatın lokomotifi Ar-Ge ve inovasyondur. İhracat yapan firmalar, rekabet güçlerini korumak ve gelirlerini artırmak için, yenilikçi olmak ve yenilikleri takip etmek zorundadırlar. Bizler, Hükümet ve Bakanlık olarak, bütçe içindeki Ar-Ge ödeneklerini, her bütçe döneminde artırmaya devam ediyoruz. Özel sektörün de, Ar-Ge, inovasyon ve tasarıma daha fazla yatırım yaptıklarını görmekten, memnuniyet duyuyoruz. Özel sektörümüzü, Ar-Ge yatırımları konusunda destekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Özel sektörümüzün payı yüzde 47’dir"

Özel sektöre verilen desteklerin somut bir hal almaya ve meyvelerini vermeye başladığını aktaran Özlü, "Bugün itibariyle ülkemizde 762 adet özel sektör Ar-Ge Merkezi, 138 Tasarım Merkezi olmak üzere, toplam 900 özel sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezi sayısına ulaşmış bulunuyor. Sadece 2017 yılı içinde 426 adet Ar-Ge, 130 adet Tasarım Merkezi açtık. 2008 yılında sadece 20 adet Ar-Ge merkezimiz vardı. 2 yıl önce ise, 232 adet Ar-Ge merkezimiz bulunuyordu. Bugün bu sayının 900’e ulaşması, kat ettiğimiz mesafenin büyüklüğünü göstermektedir. Ar-Ge ve Tasarım Merkezi sayımız kartopu gibi büyümektedir. İnşallah, kısa zamanda bin rakamına ulaşmış olacağız. Yine 2010 yılında, Ar-Ge ve Tasarım merkezlerimizde 10 bin kişi çalışırken, bugün 44 bin 303 kişi çalışmaktadır. Ar-Ge merkezlerimizde 24 bin adet proje, tamamlanmış veya devam etmektedir. 9 bin 589 proje ise, tescil ve başvuru aşamasındadır. Tasarım merkezlerimizde ise, 1501 adet tamamlanan ve devam eden proje bulunmaktadır. Ayrıca, 80 adet tescil edilmiş ve başvurusu alınmış patent vardır. Ar-Ge’ye yönelik harcamalarımız ve ayırdığımız kaynaklarda da, ciddi bir artış söz konusudur. 2018 yılı bütçemizden, özel sektör Ar-Ge harcamaları için önemli miktarda katkı sağlayacağız. 2018 yılı gider bütçemizden, yaklaşık 4.9 Milyar lira kaynak ayırıyoruz. Toplam Ar-Ge harcamalarında, özel sektörümüzün payı yüzde 47’dir. Yüzde 47 pay, önemli bir orandır. Özel sektörün Ar-Ge payının sürekli artış eğiliminde olması, Ar-Ge’ye duyulan ilgiyi ve önemi göstermesi bakımından çok anlamlıdır. Tüm bu artışlarda, Ar-Ge ve inovasyon stratejimizin, olumlu katkıları vardır" diye konuştu.

"Ar-Ge projeleri için gümrük vergisi, damga vergisi ve harç istisnası getirdik"

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin büyümesi ve gelişmesi için, son derece önemli bir dizi düzenlemeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Özlü, bu düzenlemelerdeki temel amacın, yüksek katma değerli ürünler geliştirmek ve firmaların rekabet gücünü artırmak olduğuna dikkat çekti. Hayata geçirilen düzenlemeler kapsamında Ar-Ge merkezleri için gerekli asgari personel sayısını 30’dan 15’e indirerek, nitelikli projelerin küçük ölçekte de oluşmasına imkan sağladıklarını ifade eden Özlü, "Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileştirilmesinden elde edilen kazançların, yüzde 50’sini gelir ve kurumlar vergisinden istisna ettik. Buluşlara ilişkin gayri maddi hakların kiralanması, devri ve satışını katma değer vergisinden istisna ettik, yüklenilen vergilerin indirimine imkan sağladık. Nitelikli araştırma ve tasarım yapan Ar-Ge ve tasarım merkezlerine, performanslarına bağlı olarak yüzde 50 daha fazla indirim imkanı sağladık. Ar-Ge ve tasarım personelinin, merkez dışındaki çalışmalarını ve eğitim faaliyetlerini teşvik kapsamına alarak, daha esnek çalışmasına olanak sağladık. Üniversite öğretim elemanlarının Ar-Ge ve tasarım projelerinden elde ettikleri gelirlerin, yüzde 85’ini hiçbir kesintiye tabi olmaksızın alabilmesini mümkün kıldık. Öğretim elemanlarının, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, sürekli ya da kısmi süreli çalışmasına olanak sağladık. Ar-Ge ve tasarım projelerinde kullanılmak için ithal edilen eşyaya; gümrük vergisi, fon, damga vergisi ve harç istisnası getirdik" bilgilerini verdi.

Bakan Özlü, Bugün uluslararası piyasalarda rekabet edebilme gücünün en önemli göstergesinin, Ar-Ge yatırımları olduğunu, Ar-Ge ve inovasyonun, sanayinin beyni olduğunu kaydetti. Özlü, konuşmaların ardından değişik performans kriterlerinin yanı sıra, sektörel bazda ve gösterge setlerinde önemli aşamalar kaydeden 25 özel sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ödül takdim etti. Ve hatıra fotoğrafı çekildi.