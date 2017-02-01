Türkiye Bilimler Akademisi, kazananları açıkladı

GEBİP 2016 yılı uygulamasında doğa, mühendislik, sağlık ve sosyal bilimler alanında 105 başvuru arasından yapılan değerlendirmeler sonucunda aşağıda isimleri açıklanan toplam 31 bilim insanı ödül almaya hak kazandı. Ödül sahiplerine 3 yıl boyunca her yıl 20 bin liralık mali desteğin yanında, tez aşamasındaki doktora öğrencileri için de ayrıca 6 bin liralık ek destek sağlanacak.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, TÜBA Ödül törenlerinin 2015 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı himayesine alınmasının Akademi ve bilim insanlarımız için önemli bir gelişme olduğunu, himaye ve destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini ifade etti. 2016 ödülleriyle TÜBA-GEBİP kapsamında ödüllendirilen üstün başarılı genç bilim insanı sayısının 404’e çıktığını söyleyen Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Akademi’nin ödül programlarının bilim insanlarını teşvik açısından önemli olduğunu ve bu programları geliştirerek sürdüreceklerini ifade etti.

Başkan Acar “Alanlarında Türkiye’nin en saygın ödülleri arasında yer alan TÜBA-GEBİP ve TEÇEP ödülleri, önümüzdeki günlerde ilan edilecek olan Akademi Ödülleri ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek. 2017 yılı TÜBA-GEBİP ve TEÇEP Ödülleri için ise önümüzdeki günlerde çağrıya çıkılacak.” dedi.

TÜBA-GEBİP Ödülleri, üstün nitelikli bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan ve Türkiye’de çalışan genç bilim insanlarını, araştırmalarında ve kendi araştırma gruplarını geliştirmede desteklemek ve genç bilim insanlarını üstün başarılı araştırmalarını Türkiye’de gerçekleştirmeye özendirmek amacıyla her yıl veriliyor.