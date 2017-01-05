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Türkiye Bilimler Akademisi "klinik araştırmaları" mercek altına alacak

Türkiye Bilimler Akademisince (TÜBA) düzenlenen 'Klinik Araştırmalarda Faz Çalışmaları ve Etik Kurallar Çalıştayı', 13-14 Ocak'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.

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TÜBA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, çalıştayda, hasta ve kamu farkındalığı, hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, hücresel tedavi ve rejeneratif tıp, biyobenzer ilaçlarla yapılan çalışmalarda etik kurallar, ilaç dışı klinik araştırmalar dahil 12 konu başlığı toplam 200 bilim insanının katılımıyla masaya yatırılacak.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Türkiye'de klinik araştırmalarla ilgili önemli problemler yaşandığını belirtti. Acar, "Türkiye'de yapılan klinik araştırmalarda özellikle endüstri, üniversiteler ve kamu hastaneleri çok önemli paydaşlar. Problemlerin yansımaları da en çok bu 3 paydaşı negatif yönde etkiliyor. Çalıştayın temel amacı, Türkiye'nin dünyadaki bilimsel etkisinin artırılması, ilaç sanayinin ülkemizde gelişmesini, biyobenzer ürün üretiminin ve küresel araştırmalardan ülkeye girecek fonların miktarının artırılmasını sağlamak" ifadelerini kullandı.
 
 

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