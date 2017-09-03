Türkiye, dünyada 5G teknolojisinin standartlarının belirlenmesine katkı sağlayacak

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye'de 5G mobil haberleşme teknolojisine mümkün olan en yüksek ölçüdeki yerlilik ve millilik oranlarıyla en erken geçen ülkelerden birisi olma hedefi doğrultusunda BTK eşgüdümünde 5G ve ötesi ekosistemi oluşturulması amacıyla 5GTR Forumu'nun kurulmasının ardından "5G Vadisi Açık Test Sahası Projesi" hayata geçirdi.

Söz konusu proje kapsamında ODTÜ, Hacettepe ve Bilkent üniversiteleri rektörleri ile operatörlerin katımıyla 5G Vadisi Açık Test Sahası Protokolü imzalandı. Buna göre, 5G Vadisi Açık Test Sahası’nda yapılacak test ve denemelerle 5G standartlarının belirlenmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Bu kapsamda 5G Vadisi’nde, BTK, üniversiteler ve işletmecilerin iş birliğiyle 5G ve ötesi teknolojilerin Ar-Ge, Ür-Ge ve testlerinin yapılacağı bir altyapı kurulması amaçlanıyor. Akademisyenler, araştırmacılar, doktora öğrencileri gibi 5G konusunda teknoloji üreten herkesin faydalanabileceği açık test sahasında, elektronik haberleşme sektörünün tüm paydaşları için yeni Ar-Ge fırsatlarına olanak sağlanacak.

Kamu-üniversite-işletmeci-sanayi iş birlikleri bağlamında etkili araştırmalar ve projeler yürütülmesine imkan sağlanacak 5G Vadisi Açık Test Sahası, ekosisteme katma değeri yüksek iş imkanları oluşturacak.

Ayrıca 5G Vadisi Açık Test Sahası Projesi ile Ar-Ge çalışmalarının patentlere dönüşmesi, patentlerin uluslararası standart çalışmalarına aktarılması ve bu standartlara dayalı ürünlerin küresel çapta yerli markalar oluşturması için çalışmalar hızla sürüyor.