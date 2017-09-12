Türkiye tıbbi cihaz üretimi için kolları sıvadı

Cerrahi alet üretiminde öne çıkan, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Çin gibi yaklaşık 70 ülkeye medikal ve cerrahi ürünler ihraç eden Samsun, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu cerrahi alet ve tıbbi cihazları üretmeye aday.

Medikal Sanayi Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) Başkanı Dr. Ahmet Aydemir'in, kentte yaklaşık 40 yıldır cerrahi alet üretildiğini söyledi.

Aydemir, eski silah ustalarının tezgahlarının cerrahi alet üretmeye başlamasıyla sektörün üretime geçtiğini anımsatarak, daha sonra cerrahi aletlere ek olarak ortopedik implantlar, sterilizasyon konteynerleri, ameliyathane terlikleri ve masaları gibi pek çok ürün üretilmeye başlandığını vurguladı.

Samsun'da üretilen tıbbi aletlerin birçok ülkeye ihraç edildiğine işaret eden Aydemir, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın, "Türkiye'yi yabancı sağlık cihazları tüketim pazarı olmaktan çıkarmak istiyoruz. Türkiye, sağlık endüstrisinde bir seviyeye gelmek zorunda, bunu da yapabilecek güçtedir." açıklamasının sektöre umut verdiğini kaydetti.

Türkiye tıbbi cihazları üretmek zorundadır

Kamudan istedikleri desteği almaya başladıklarını dile getiren Aydemir, devlet desteğinin sektör için önemli olduğunun altını çizdi.

"İnşallah bu yönde çok daha olumlu gelişmeleri günler, haftalar içinde hep beraber göreceğiz." diyen Aydemir, şöyle devam etti:

Türkiye artık dışarıya bağımlılığını minimum seviyeye getirmek zorundadır. Özellikle yüzde 85-90 yurt dışına bağımlı olduğu tıbbi cihazları kendisi üretmek zorundadır. Tıbbi cihaz sanayisi eş zamanlı olarak rezerv bir savunma sanayisidir. Aynı zamanda uzay, uçak, otomotiv sanayisi ile de benzer makine parkurlarına sahiptir. Dolayısıyla bu sektörün desteklenmesi son derece önemlidir. Bu tür cihazlar, Sağlık Bakanlığı ve ona bağlı hastanelerin kullandığı cihazlardır. Serbest piyasa ekonomisi içinde alımlar desteklenmediği takdirde satmak çok kolay değildir. Burada devletimizin ihtiyaçlarını belirlemesi, mevcut üreticilerin de kapasitelerine göre bölüp, bu üretimleri yaptırması hem kamu maliyetleri açısından hem işletmelerin kendilerini planlamaları için olanak sağlayacaktır. Bu da yatırım ve istihdam yapabilirlik ortamını düzgünleştirecektir. Sayın Bakan'ımızın bu açıklamalarının sonuna kadar arkasındayız. Kendisine bu açıklamaları ve yaklaşımı dolayısıyla çok çok teşekkür ediyoruz.

Üretirsek refah seviyemiz artar

Başarısızlık algısının empoze edildiğini ifade eden Aydemir, şu açıklamayı yaptı:

(Yapamaz, edemez) algısı bizim insanımızda oluşturulmuş. Bunu yapan Amerikalı, Alman, Japon'un bizden çok da üstün yeteneklere sahip olduğunu düşünmüyorum. Öğretilmiş bir atalet durumu var. Bunu üzerimizden atmamız gerekir. Şu anda bunu atmaya başladık. Çalışırsak çalıştığımız ve ürettiğimiz eğer bir değer bulursa biz bu durumdan çok kısa sürede çıkarız. Bu üretimle ülke ihtiyaçlarının karşılanması bir yana ihracatımızı da artırırız. Ekonomik refah seviyemiz yukarı gelir.

Bu yönde Samsun'da önemli adımların atıldığını, Türkiye'nin ilk Medikal İhtisas OSB'sinin kurulduğunu vurgulayan Aydemir, şunları kaydetti:

Yerimiz var, insan kaynağımız var, ihtiyaçlarımız var, bu ihtiyaçlar için yurt dışına ödediğimiz bir sürü para var. Buradan finans kaynağımızı oluşturabiliyoruz. Yapamayacağımız hiçbir şey yok. Türk insanı birçok şeyi yapabilecek kabiliyet ve kapasiteye sahiptir. Yeter ki inansın, istesin.

Bahadır Tıbbi Aletler Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kamil Bahadır da Sağlık Bakanı Demircan'ın açıklamalarının sektörde heyecan yarattığını söyledi.

Samsun'da yaklaşık 500 üretici olduğunu ifade eden Bahadır, şu ifadeleri kullandı: