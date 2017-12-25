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Türkiye ve Ukrayna'dan 3 Milyon dolarlık anlaşma

Ukrayna'nın Olağanüstü ve Tam Yetkili Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Twitter sayfasından yaptığı duyuruda, Ukrayna Ordusu'na 3 milyon Dolarlık yardım sağlanması konusunda Türkiye ile bir anlaşma imzalandığını kaydetti.

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"Ukrayna ordusuna yardım sağlanması konusunda Türkiye ile ikinci bir anlaşma imzaladık.Etkin bir stratejik ortaklık ve yardım için fonların 5 yıllık dağılımı hesaplandı," diye yazdı Sybiha. Bu, ülkenin benzer bir sözleşme imzaladığı ikinci yıl oldu. Ukrayna, Türkiye'den askeri teçhizat tedarik edecek. (C4Defence)

 

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