Türkiye ve Ukrayna'dan 3 Milyon dolarlık anlaşma

"Ukrayna ordusuna yardım sağlanması konusunda Türkiye ile ikinci bir anlaşma imzaladık.Etkin bir stratejik ortaklık ve yardım için fonların 5 yıllık dağılımı hesaplandı," diye yazdı Sybiha. Bu, ülkenin benzer bir sözleşme imzaladığı ikinci yıl oldu. Ukrayna, Türkiye'den askeri teçhizat tedarik edecek. (C4Defence)

Достойне завершення року-другий рік поспіль підписуємо з ТР Угоду про надання укр армії допомоги у ц.р. у розмірі близько 3 млн. USD- стратегічне партнерство в дії, допомога розрахована на 5 років із щорічним виділенням коштів pic.twitter.com/0oNXQA3MBp — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 20 Aralık 2017