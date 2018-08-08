Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Türkiye'den de izlenebilecek Perseid meteor yağmuru başlıyor

10 Ağustos’tan itibaren göktaşı yağmurlarının en popüleri olan Perseid (Kahraman) göktaşı yağmuru görülmeye başlanacak ve 12 Ağustos gecesi doruğa ulaşacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dünyanın dört bir yanındaki gökyüzü severler, bu yıl 12–13 Ağustos tarihleri arasında doruğa ulaşacak olan ve yılda yalnızca bir kez gerçekleşen Perseid göktaşı yağmurunu iple çekiyor.  
 
Göktaşları, Dünya’nın, en son 1992 yılında Güneş’in yakınlarından geçen Swift-Tuttle kometinin ardında bıraktığı parçacıkların arasından geçmesinin bir sonucu olarak gökyüzümüzü onurlandırıyor. Göktaşları Güneş Sistemi’ne yaklaştıkça üzerlerindeki buz buharlaşıyor ve geride küçük taşlardan büyük kaya parçalarına kadar farklı boyutlarda birçok parçacık bırakıyor. Bu parçacıklar ise kometin yörüngesi boyunca savruluyor ve böylelikle Dünya düzenli olarak bu kalıntıların arasından geçiyor. 
 
Dünya bu kalıntı kuşağına girince, Swift-Tuttle’ın ardında bıraktığı parçalar saatte 160.000 kilometre gibi bir hızla atmosfere savruluyor, orada tutuşuyor ve tutuşan göktaşları gökyüzünde boydan boya geçici çizgiler oluşturuyor. 
 
Zirve Noktası
 
Göktaşları, aslında 17 Temmuz’dan 24 Ağustos’a kadar atmosferimizde ancak bu süreçte genellikle saatte yalnızca birkaç göktaşı gözle görülebiliyor. Oysa göktaşı yağmurunun zirveye ulaşacağı günlerde gökyüzünde saatte 60 ila 100 göktaşı görülebilecek. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İneklere helikopterle su taşıyorlar

İneklere helikopterle su taşıyorlar

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Bir fotoğrafla ünlendiler

Bir fotoğrafla ünlendiler

Dev kütükleri sanat eserine dönüştürüyor

Dev kütükleri sanat eserine dönüştürüyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA