Türkiye'den de izlenebilecek Perseid meteor yağmuru başlıyor

Dünyanın dört bir yanındaki gökyüzü severler, bu yıl 12–13 Ağustos tarihleri arasında doruğa ulaşacak olan ve yılda yalnızca bir kez gerçekleşen Perseid göktaşı yağmurunu iple çekiyor.

Göktaşları, Dünya’nın, en son 1992 yılında Güneş’in yakınlarından geçen Swift-Tuttle kometinin ardında bıraktığı parçacıkların arasından geçmesinin bir sonucu olarak gökyüzümüzü onurlandırıyor. Göktaşları Güneş Sistemi’ne yaklaştıkça üzerlerindeki buz buharlaşıyor ve geride küçük taşlardan büyük kaya parçalarına kadar farklı boyutlarda birçok parçacık bırakıyor. Bu parçacıklar ise kometin yörüngesi boyunca savruluyor ve böylelikle Dünya düzenli olarak bu kalıntıların arasından geçiyor.

Dünya bu kalıntı kuşağına girince, Swift-Tuttle’ın ardında bıraktığı parçalar saatte 160.000 kilometre gibi bir hızla atmosfere savruluyor, orada tutuşuyor ve tutuşan göktaşları gökyüzünde boydan boya geçici çizgiler oluşturuyor.

Zirve Noktası

Göktaşları, aslında 17 Temmuz’dan 24 Ağustos’a kadar atmosferimizde ancak bu süreçte genellikle saatte yalnızca birkaç göktaşı gözle görülebiliyor. Oysa göktaşı yağmurunun zirveye ulaşacağı günlerde gökyüzünde saatte 60 ila 100 göktaşı görülebilecek.