Türkiye’nin bilişim altyapısı millileşiyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye’nin bilişim altyapısını millileştirmek için önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, “Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya organizasyonlarının verilerini ülkemizde depolayarak, vatandaşlarımızın bilgilerini daha güvenli hale getireceğiz” dedi. Bilişim teknolojilerinde yerli altyapının yaygınlaştırılması amacıyla yapılan çalışmaların arttırıldığına dikkati çeken Arslan, yerli yazılım ve donanım sistemlerinin millileştirilmesi amacıyla Ar-Ge destekleri verdiklerini dile getirdi.

BEDELSİZ ARSA

Bakan Arslan, Türkiye’de özel sektör tarafından kurulacak veri merkezleri için çeşitli destekleri içeren Kanun Hükmünde Kararname’nin 22 Kasım’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsatarak, “Kararnamede, Maliye Bakanlığına bağlı Milli Emlak tarafından bedelsiz arsa tahsisi, ucuz elektrik, çalışanlardan alınacak primlerin azaltılması ve şirketlerin ödeyeceği vergilerde indirim gibi destekler var. Türkiye’deki verilerin, özellikle de vatandaşlarımızın bilgilerinin yer aldığı verilerin yurt dışına çıkmasını önlemek ve ülkemizde depolanmasını sağlamak açısından yerli veri merkezlerinin kurulmasına öncelik veriyoruz” dedi.

YENİ İŞ ALANLARI

Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya sitelerinin verilerinin de ülkemizde depolayarak vatandaşların verilerinin daha güvenli hale getirileceğini belirten Arslan, söz konusu merkezlerin artırılması ile bu sektörde önemli oranda istihdam da sağlanacağını söyledi. Bakan Ahmet Arslan, şunları kaydetti: “Türk yazılım sektöründe yeni iş alanları açılacaktır. Çalışmalarını sürdürdüğümüz kamu veri merkezlerinin oluşturulması çalışmaları için de bu destek, kamu-özel sektör iş birliği açısından önemli görülüyor. Veri merkezlerinin hızlı bir şekilde kurulması, siber güvenlik açısından gerekli. Siber saldırılara her zaman hazırlıklı olmak, gelişen yazılım teknolojilerine göre sürekli kendimizi yenilemek ve güncellemek zorundayız. Bu noktada bilişim altyapımızın millileştirilmesi büyük önem taşıyor.”

İki limanda Türk Lirası’na geçildi

Bakan Ahmet Arslan, milli parayı korumak amacıyla, TCDD tarafından işletilen İzmir ve Haydarpaşa limanlarında 1 Ocak’tan itibaren Türk Lirası’nın kullanılmaya başlandığını bildirdi. Arslan “Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Yastığının altında döviz olanlar gelsin parasını altına, Türk lirasına dönüştürsün. Türk lirası değer kazansın, altın değer kazansın’ çağrısı doğrultusunda başlatılan uygulamaya, bakanlığımız uhdesinde bulunan PTT ve TÜRKSAT’tan sonra TCDD de katıldı” dedi. Arslan’ın verdiği bilgiye göre İzmir ve Haydarpaşa limanlarında 1 Ocak’tan itibaren ücretler, 3.50 dolar üzerinden TL’ye çevirerek yeniden belirlendi.