Türkiye’nin en büyük Vestel mağazası Bodrum Yalıkavak’ta açıldı

Türkiye’nin teknoloji devi Vestel, yurt içindeki en büyük mağazasını Bodrum Yalıkavak’ta 15 Eylül Cuma günü hizmete açtı. 600 metrekaresi showroom toplam 2.000 metrekare olan Muğla’daki 15’inci Vestel mağazasının açılış törenine Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, Vestel Ticaret A.Ş. Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Ergün Güler, Vestel Yalıkavak Mağazası’nın sahibi Mustafa Çoban ve Bodrum halkı katıldı.

Yalıkavak mağazası açılışında konuşma yapan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, her bir iş ortağıyla uzun süreli ilişkiler sürdürmeyi hedeflediklerini ifade etti. Zorlu “Bu yıl da Zorlu Grubu olarak hiçbir şekilde hız kesmedik. Bunun en güzel örneği ise şüphesiz Vestel Grubu’ydu. Geride bıraktığımız dönemde; hem yenilikçi ürün geliştirme, hem yurt içi satışlar, hem ihracat, hem kârlılık konularında sayısız başarıya imza attık. Biz kaliteyi tartışmıyoruz, Vestel ürünlerinde en uygun fiyat, en iyi servis ve en iyi tasarımı sunuyoruz. Bu başarının arkasında 16 bin çalışanımız, bayilerimiz, servislerimiz, iş ortaklarımız, büyük Vestel Ailesi var. Biz bayileri bir satış kanalı olarak değil, ailemizin vitrini, temsilcisi, en önemli üyesi olarak görüyoruz. 8 yıldır bizimle birlikte olan sevgili Mustafa Çoban’a teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan ise; “Teknoloji, toplumların ve bireylerin yaşam kalitesini artırmak, hayatlarımızı kolaylaştırmak için var. Biz de Türkiye’nin dört bir yanına Vestel teknolojisini ulaştırmak, vatandaşlarımızın teknolojiye erişimini sağlamak için çalışıyoruz. Kuşkusuz bu hedefte en büyük destekçilerimiz iş ortaklarımız. Vestel olarak 19’uncu kez ihracat şampiyonu olduğumuz bu yılda yurtiçindeki büyümemizi ve bayi ağımızı genişletmeyi de sürdürüyoruz. Bugün, Yalıkavak mağazasıyla birlikte 2017’nin ilk 8 ayında açtığımız mağaza sayısının 151’e çıkartmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye’nin en büyük, Bodrum’un 4’üncü Vestel mağazasının, Sayın Mustafa Çoban’a, tüm Bodrum halkına ve Vestel ailesine hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Her 600 liralık alışverişe FIAT Egea kazanma fırsatı

Bodrum Caddesi üzerindeki Mustafa Çoban Vestel Mağazası’nın açılışına özel tüm tüketicilere her 600 liralık alışverişe FIAT Egea kazanma fırsatı da sunuluyor. 15 gün boyunca sürecek bu kampanya sonucunda 1 talihli yepyeni FIAT Egea kazanacak. Ayrıca yine açılışa özel seçili ürünlerde yüzde 50’ye varan indirimler de Bodrumluları bekliyor olacak. İndirim kampanyası kapsamında 8 Kg kapasiteli EKO 8710 çamaşır makinesi 1.299 TL yerine 900 TL, 510 lt nofrost EKO NFKY 510 buzdolabı 2.199 TL yerine 1.600 TL, Meltem 3000 elektrikli süpürge 299 TL yerine 200 TL, 124 ekran 49UB 8300 4K Smart Led TV 2.749 TL yerine 2.150 TL ve davlumbaz+fırın+ocaktan oluşan üçlü INOX fırsat seti 1.499 TL yerine 1.000 TL’den satışa sunuluyor.