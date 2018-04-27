'Türkiye'nin girişimiyle başladı'

Ukraynalı Antonov firmasının başkanı: "Türkiye ile Ukrayna arasında yürütülen AN-188 programı medyaya duyurulmuştu. Proje iki sene önce Türkiye'nin girişimiyle başlamıştı. Yol haritaları, bildirgeler ve programın gelişimi hakkında imzalar bu girişimlerden sonra atıldı."