'Türkiye'nin girişimiyle başladı'

Ukraynalı Antonov firmasının başkanı: "Türkiye ile Ukrayna arasında yürütülen AN-188 programı medyaya duyurulmuştu. Proje iki sene önce Türkiye'nin girişimiyle başlamıştı. Yol haritaları, bildirgeler ve programın gelişimi hakkında imzalar bu girişimlerden sonra atıldı."
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