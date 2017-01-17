Türkiye'nin ilk 3D Yazıcı Merkezi kuruluyor

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ve Gazi Üniversitesi öncülüğünde bu yıl kurulmaya başlanacak olan Türkiye'nin ilk 3D Yazıcı Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Türkiye'de bir "sanayi devrimi" yaşanacağı belirtildi.

GTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, geleceğin imalat teknolojisinin milli ve yerli hedefler doğrultusunda geliştirilmesi için GTÜ ve Gazi Üniversitesi ile paydaşlarının harekete geçtiği bildirildi.

Geleceğin imalat teknolojisi 3D Yazıcı Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesi'nin 2017 yılı Kalkınma Bakanlığı bütçesine alındığına işaret edilen açıklamada, "Eklemeli İmalat (3D Printing) Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Araştırma Altyapısı Projesinin Kalkınma Bakanlığı tarafından onanmasının ardından 15 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak 2017 yılı yatırım programına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, projenin yerli, milli ve katma değeri yüksek üretim için dönüm noktası olduğu vurgulanarak, 2017 yılında kurulmaya başlanacak olan 3D Yazıcı Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Türkiye'de yeni bir "sanayi devrimi" yaşanacağı aktarıldı.

Projeyle geleceğin imalat teknolojisi olarak nitelendirilen bu alanda Türkiye'nin rekabet gücünün artırılması, ilgili teknolojik gelişmeleri sağlaması ve katma değeri yüksek özgün teknolojik ürün ve bilgi üretilmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, merkezin 3 yılda kurulmasının planlandığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda projenin ülke hedefleri ile uyumlu şekilde sürdürülebilmesi amacıyla merkezin kurulumunda ve altyapıyı oluşturacak ekipman seçiminde, başta ülkemiz havacılık ve savunma sanayisinin ihtiyaçları olmak üzere merkezin kurulacağı bölgedeki organize sanayi bölgelerindeki kuruluşların üretim/ekipman beklentileri dikkate alınacak. Araştırma Merkezi kurulduktan sonra, projeyi destekleyen kuruluşların beklentileri ve bölgedeki makine imalat sektöründeki firmaların potansiyelleri de dikkate alınarak havacılık ve savunma sektörü ile makine imalat sektörüne yönelik özgün tasarımların geliştirilmesi ve parça üretimlerinin yapılabilir hale gelmesinin sağlanabilmesi hedefleniyor. GTÜ ve Gazi Üniversitesi dışında projede yer alan diğer paydaşlardan oluşan proje kurulu içinde Kalkınma Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Teknopark İstanbul AŞ, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ, ROKETSAN ve FNSS Savunma Sistemleri AŞ yer alıyor."