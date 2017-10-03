Türkiye'ye yeni teknoloji merkezi

Türkiye'nin önemli teknoloji merkezlerinden ODTÜ Teknokent, hayatı kolaylaştıracak teknolojilerin üretileceği, ulusal ve küresel teknoloji şirketlerine ev sahipliği yapacak Ar-Ge ve yazılım ihtisas teknoparkını hayata geçiriyor.

ODTÜ Teknokent, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle Türkiye'yi geleceğin teknolojileriyle buluşturma iddiasıyla yeni bir merkez oluşturuyor.

Ar-Ge ve yazılım teknoloji̇leri̇ne odaklanmış bi̇r i̇hti̇sas teknoparkı niteliğindeki Bilişim İnovasyon Merkezi araştırmacı, bilişim profesyoneli, öğrenci ve vatandaşların kolay erişebileceği Eskişehir yolunda yer alıyor.

Merkez, ODTÜ MET Yerleşkesi'nde kurulacak. Bu alan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun yanında, ODTÜ ve ODTÜ Teknokent'e 3 kilometre, Bilkent Üniversitesi ve Bilkent Cyberpark'a 8 kilometre, Hacettepe Üniversitesi ve Hacettepe Teknokent'e ise 9 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Merkez, bu haliyle Ankara'nın yoğun araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütüldüğü, yeni teknolojilerin geliştirildiği, inovasyon potansiyeli yüksek bir bölgesinde faaliyet gösterecek.

Bilişim ve telekomünikasyon şirketlerine toplam 33 bin 500 metrekarelik kapalı alan sunan Bilişim İnovasyon Merkezi'nin yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi ve 2018'in ilk çeyreğinde açılması planlanıyor.

Merkezde, temel olarak hayatı kolaylaştıran bilişim teknolojileri geliştirilecek. Buradaki şirketlerin küresel boyutta yüksek ekonomik katma değer üreteceği sinerji yaratılacak.

Merkezle ayrıca bilim, Ar-Ge ve teknoloji kavramlarının ürettiği ve üretebileceği sonuçların kamuoyuyla buluşması sağlanacak.

ROBOT TEKNOLOJİLER, 5G, SANAYİ 4.0, AKILLI ŞEHİRLER

ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Mustafa Kızıltaş, Bilişim İnovasyon Merkezi'nin, bilişim ve telekom alanında en az üniversite mezunu, alanında uzman yaklaşık bin 500 kişiye istihdam sağlayacağını söyledi.

Merkezde yürütülecek çalışmalar ve ekonomik hedeflere yönelik bilgiler veren Kızıltaş, şunları kaydetti: