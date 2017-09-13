Türksat, dünyanın en büyük yayıcılık fuarında ülkemizi temsil edecek

Amsterdam RAI’de 15 Eylül 2017 Cuma günü açılışı gerçekleştirilecek olan IBC 2017’de; Türksat, 5 numaralı salon C010 numaralı stantla yerini alacak. Fuarda uydu hizmetleri alanında yürütülen faaliyetlerin tanıtımının yanı sıra, katılımcılara haberleşme uyduları Türksat 4A ve Türksat 4B hakkında bilgi verilecek. Türksat’tan yapılan açıklamada fuar kapsamında hedef pazarlarındaki etkinliği önemli ölçüde artırmaya yönelik görüşmeler ve toplantıların yapılması planlandığı belirtilerek, "Fuarda, 2017 yılının son çeyreğinde pazara sürülecek olan Türksat ve ZTE ortaklığı geliştirilen Yeni Nesil İnteraktif Kablo TV Alıcısının tanıtımı da yapılacak" denildi.

Fuar, 19 Eylül 2017 Salı günü sona erecek.

IBC 2017 Hakkında

Hollanda’nın başkenti Amsterdam RAI Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek olan fuar, dünyanın en büyük yayıncılık fuarı olarak kabul ediliyor. Her yıl düzenlenen uluslararası IBC fuarı, görüntü, televizyon teknolojileri ve yayıncılıkla ilgili içerik, üretim, yönetim ve dağıtım konularında uzmanlaşmış birçok profesyonelin buluştuğu önemli bir organizasyon. Fuara başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyadan önemli birçok şirket katılım sağlıyor.