Türksat ile Inmarsat, Global Xpress sözleşmesini imzaladı

Türksat, Inmarsat ile uçak ve gemi filolarına yüksek hızlı veri hizmeti sunabilmesini sağlayacak "Global Xpress" hizmet sözleşmesini imzaladı.

Global Xpress, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Satellite 2018 Fuarı kapsamında düzenlenen törenle atılan imzalarla hayata geçirildi.

İmza törenine Türksat'ın Genel Müdür Yardımcıları Hasan Hüseyin Ertok ve Metin Çavuşoğlu ile Inmarsat'ın ABD Kamu İşleri Başkanı Peter Hadinger ve Pazarlama Takımları ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Todd McDonell katıldı.

Ertok, Global Xpress sözleşmesinin Türksat ve Inmarsat arasındaki iki şirket arasındaki işbirliğini daha da güçlendireceğini kaydederken, "Bu sözleşme ülkemize ve çevre ülkelere sunabileceğimiz hizmetin kalitesini ve servis ağını artıracak. Önümüzdeki dönemde daha büyük anlaşmaların oluşması için önemli bir adım olacak" ifadelerini kullandı.

Inmarsat ise Türksat'ın Global Xpress ağına katılmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, "GX2 girişimimiz kapsamında Türkiye'ye ve dünyaya yeni kamu hizmetleri getirmek için sahip olduğumuz tüm fırsatları Türksat'a sunmaktan onur duyuyoruz" diye konuştu.

İmzaların atılmasının ardından, AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Türksat Genel Müdür Yardımcısı Ertok, Inmarsat ile 2015 yılından beri iş birliği yaptıklarını vurgularken, şunları kaydetti:

"Inmarsat’ın dünya üzerinde global kapsama alanına sahip uyduları var. Şu ana kadar bu servisleri L-bandı üzerinden veriyorlar. Biz de L-bant servislerini, Türkiye ve bölge ülkelerine birlikte iş imkanı oluşturarak pazarlıyoruz ve satıyoruz. Bu sözleşmeyle birlikte Inmarsat'ın şu anda kurduğu yeni nesil Ka-bant uydularında da ortak çalışma alanlar olduğu için böyle bir anlaşma yaptık kendileriyle. Siparişini verdiğimiz 5B uydusunun da önemli bir Ka-bant kapasitesi var. Bu kapasiteyle birlikte Inmarsat'ın global kapsama alanını da göz önünde bulundurarak Türksat olarak bütün dünyaya Ka-bant üzerinden hizmet verebilecek bir düzeye geleceğiz."

Ertok, Türksat'ın bu yeteneklere sahip olmasının hareketli haberleşme sistemlerine ihtiyacı gidereceğini ve global bir oyuncu olma açısından önem taşıdığını sözlerine ekledi.